موشک اروپایی ماهواره کره ای را به فضا برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماهواره KOMPSAT-۷ کره جنوبی از بندر فضایی اروپا در کورو واقع در گینه فرانسوی همراه یک موشک وگا سی در ساعت ۱۷:۲۱ دقیقه به وقت گرینویچ به مدار زمین پرتاب شد. این موشک ماهواره مذکور را ۴۴ دقیقه پس از پرتاب در یک مدار خورشید همگام در ارتفاع ۵۷۶ کیلومتری زمین آزاد کرد.

ابزارهای فضایی که در مدار خورشید همگام قرار می‌گیرند دور قطب‌های زمین مدار می‌زنند و هر روز در زمان خورشیدی یکسانی بر فراز همان بخش از سیاره عبور می‌کنند. این امر شرایط نوری ثابتی را در هر یک از آن نقاط تضمین و مدارهای خورشید همگام را به مقاصد محبوبی برای مأموریت‌های رصد زمین تبدیل می‌کند.

KOMPSAT-۷ با وزن ۱۸۱۰ کیلوگرم ساخته انستیتو تحقیقات هوافضای کره جنوبی و جایگزین KOMPSAT-۳A است که در مارس ۲۰۱۵ میلادی به مدار زمین رفت. ابزار جدید یکی از پیشرفته‌ترین ماهواره‌های اپتیکی جهان با وضوح بالا است که برای پشتیبانی دقیق از رصد جزیره کره و تأمین نیازهای ملی این کشور برای دستیابی به تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت بالا طراحی شده است.

KOMPSAT-۷ مجهز به فناوری انتقال داده‌های اپتیکی است که برای نخستین بار در یک ماهواره متعلق به کره جنوبی به کار می‌رود تا پردازش آنی تصاویر رصد زمین در حجم زیاد از طریق ماژول‌های الکترواپتیکی و سیستم‌های ذخیره‌سازی-پردازش داخلی را ممکن کند.