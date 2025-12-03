شرکت چینی رقیب اسپیس ایکس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت در سال ۲۰۱۵ میلادی در پکن تأسیس شده و یکی از نخستین استارت آپ هایی به شمار می‌رود که بعد از گشایش قسمت‌هایی از صنعت فضایی چین برای بخش خصوصی در ۲۰۱۴ میلاد فعالیتش را آغاز کرده است.

لند اسپیس در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱.۲ میلیارد یوان معادل ۱۷۰ میلیون دلار و در دسامبر ۲۰۲۴ میلادی ۹۰۰ میلیون یوان دیگر سرمایه جمع آوری کرد. همچنین این شرکت در جولای ۲۰۲۳ میلادی نخستین مؤسسه در جهان بود که موشکی به نام Zhuque۲ را که با سوخت متان واکسیژن مایع فعالیت می‌کند، قبل از رقبای آمریکایی از جمله اسپیس ایکس و بلو اوریجین به فضا پرتاب کرد.

اکنون لند اسپیس روی توسعه یک موشک بسیار بزرگ‌تر به نام Zhuque۳ تم رکز کرده که از فولاد ساخته می‌شود. این موشک برای حمل ۲۰ تا ۲۵ تن بار به مدار پایین زمین طراحی شده و می‌تواند چندبار بیشتر از نسخه پیشین به فضا سفر کند.

اگر Zhuque۳ بتواند از زمین بلند شود و دوباره به زمین بازگردد و یکپارچه فرود بیاید، لند اسپیس نخستین شرکت خصوصی چین و سومین شرکت در جهان خواهد بود که یک بوستر بزرگ که چندبار به فضا سفر کرده را با هدف استفاده دوباره از آن، روی سیاره خاکی فرود می‌آورد.

این بلندپروازی لند اسپیس را در خط مقدم تلاش‌های چین برای ساخت موشک‌های ارزان‌تر و چند بار مصرف قرار می‌دهد.

در سراسر جهان موشک‌هایی که می‌توانند به فضا پرتاب شوند و فرود بیایند و دوباره مورد استفاده قرار گیرند، توجهات و سرمایه گذاری‌های متعددی را به خود جلب کرده اند زیرا ارسال ماهواره‌ها به فضا را ارزان‌تر می‌کنند. اما مهندسی چنین ابزارهایی به شدت پیچیده است و تاکنون فقط اسپیس ایکس توانسته موشک فالکون ۹ را به طور مداوم به فضا بفرستد و دوباره استفاده کند.

لند اسپیس با ساخت Zhuque۳ و نخستین پرواز آن یک گام به این هدف نزدیک شده و همین امر توجه ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس را به خود جلب کرده است. او در ماه اکتبر سال جاری میلادی در پاسخ به یک پست در شبکه اجتماعی ایکس درباره طراحی Zhuque۳ نوشت موشک چینی به تدریج فالکون ۹ را شکست می‌دهد.

اسپیس ایکس هم اکنون برای ساخت شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به فالکون ۹ متکی است.