ماهواره ژاپنی برای نمایش هشت فناوری به فضا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در همین راستا موشک الکترون ۱۸ متری مأموریت «بیدارشو و بدرخش» (RAISE and Shine) را از مقر راکت لب در نیوزلند در ساعت ۳:۰۹ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ انجام داد.

این مأموریت با هفت روز تأخیر انجام شد. قرار بود شرکت در ششم دسامبر موشک را همراه ماهواره به مدار زمین بفرستد تا زمان پرتاب را به تعویق انداخت تا وقت کافی برای کنترل‌های اضافی داشته باشد.

مأموریت مذکور نخستین پرواز راکت لب از طریق قرارداد مستقیم با آژانس فضایی ژاپن بود. این بخشی از یک قرارداد با ژاپن برای انجام دو پرواز است. قرار است دومین مأموریت نیز در اوایل سال آینده میلادی انجام شود.

شرکت راکت لب تاریخچه فعالیت طولانی با ژاپن دارد و تاکنون بیش از ۲۰ مأموریت برای شرکت‌های آن انجام داده است.

سازمان فضایی ژاپن در آخرین مأموریت خود ماهواره RAISE۴ را به مدار دایره وار در ارتفاع ۵۴۰ کیلومتری زمین فرستاد. ماهواره ۵۴.۵ دقیقه پس از پرتاب به کار گرفته شد. این ابزار هشت فناوری که شرکت‌های خصوصی، دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی ژاپنی توسعه داده اند را به نمایش خواهد گذاشت.