شافعی: باید یک انتخابات سالم را بدون ملاحظات سیاسی برگزار کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شافعی طی نشست ستاد انتخابات شهرستان مشهد که در محل سالن جلسات حوزه فرماندار برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم با همکاری تمامی کمیته‌های ستاد انتخابات شهرستان، یک انتخابات سالم، پرشور و با حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی برگزار کنیم.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان مشهد مقدس گفت: بایستی از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم و قانونمند با حضور حداکثری مردم استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه تمامی اعضای حاضر در این جلسه سابقه برگزاری انتخابات داشته و یک تیم حرفه‌ای محسوب می‌شوند، افزود: هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از انتخابات در این ایام وجود ندارد. بر این اساس؛ ما مجریان انتخابات هستیم و به هیچ عنوان حق نداریم له و علیه کاندید انتخاباتی وارد عمل شویم بلکه بایستی یک انتخابات سالم را بدون ملاحظات سیاسی برگزار کنیم.

شافعی با اشاره به اینکه هیچ گونه نگاه سیاسی در برگزاری انتخابات پیش رو نخواهیم داشت، تاکید کرد: مهم‌ترین مسئله این است که فضای شهرستان را به شکل انتخاباتی آماده‌سازی کنیم تا طیف‌های مختلف و هم مردم حضوری باشکوه در این رویداد داشته باشند.

گفتنی است؛ در این جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد انتخابات شهرستان مشهد مقدس، برنامه‌های حوزه خود را برای برپایی باشکوه این رویداد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اعلام کردند.