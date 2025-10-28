نبی پور: ۳ مدیر در خراسان رضوی برای انتخابات شوراها استعفا دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نبی‌پور روز سه شنبه در سومین نشست ستاد انتخابات خراسان رضوی اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مدیرانی که قصد نامزدی در این انتخابات دارند باید در مهلت مقرر استعفا دهند که تاکنون استعفای سه مدیر در استان قطعی و ثبت شده است.

معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: مدیران مستعفی؛ یک شهردار، یک مدیر مؤسسه آموزشی و یک مدیر اداره هستند، به غیر از این موارد تاکنون گزارش جدیدی دریافت نشده است و در موعد مقرر وضعیت استعفاهای مربوط به انتخابات شوراهای روستا نیز مشخص و اعلام خواهد شد.

وی گفت: مهلت استعفای مدیران برای حضور قانونی در فرآیند ثبت نام انتخابات شوراها از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه بوده است.

نبی پور همچنین بر هم‌افزایی و هماهنگی بین اعضای ستاد انتخابات تاکید کرد و گفت: برگزاری جلسات کمیته‌ها و ستاد انتخابات باید با جدیت بیشتری دنبال شود زیرا عدم حضور یا وقفه در برگزاری این جلسات می‌تواند موجب غفلت و بروز مشکلات در روند اجرایی انتخابات شود.

معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پشتیبانی از فرآیند برگزاری انتخابات اظهار کرد: استفاده از ظرفیت ماده ۹۰ قانون انتخابات، مأموریتی است که قانون‌گذار بر عهده وزارت کشور گذاشته و تمام دستگاه‌ها بر اساس این قانون موظف به همکاری در امر انتخابات هستند و در صورت تمکین نکردن مدیران موضوع قابل پیگیری است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم گفت: این نخستین انتخاباتی است که در دولت چهاردهم برگزار می‌شود و از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست آنکه دولت بر شفافیت و صداقت در فرآیندهای اجرایی تاکید دارد و دوم اینکه باید همین صداقت و شفافیت را در قالب اطلاع‌رسانی صحیح به مردم منتقل کنیم تا موجب افزایش اعتماد و مشارکت عمومی شود.

نبی پور ادامه داد: باید تلاش کنیم ذهنیت‌های نادرستی که درباره فرآیند انتخابات وجود دارد، اصلاح شود و مردم احساس کنند این انتخابات فرصتی واقعی برای انتخاب آگاهانه است از طرفی مشارکت هم در مرحله داوطلبی و هم در رأی‌گیری اهمیت دارد و عملکرد شوراها و دهیاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی تقویت شود.