اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان رضوی معرفی شدند

احمد جاویدفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی وظیفه دارد بر حسن اجرای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در استان خراسان رضوی نظارت کند تا تمامی مراحل برگزاری انتخابات با شفافیت، قانون‌مداری و امانتداری کامل انجام شود.

دبیر هیئت عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی خراسان رضوی با اشاره به مشخص شدن ترکیب این هیئت در خراسان رضوی گفت: علی آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس هیئت، علی‌اصغر نخعی‌راد نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس به عنوان نایب‌رئیس، حسین محمدزاده نماینده مردم درگز در مجلس به عنوان سخنگو و احمد جاویدفر به عنوان دبیر هیئت عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی خراسان رضوی تعیین شدند.