مشهد- مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور گفت: مطابق یک گزارش در این وزارتخانه، دستگیری و تخلفات اعضا در شوراهای اسلامی شهر مربوط به یک درصد از این مجموعه در سراسر کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خواجه‌نژاد پنجشنبه در شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی گفت: فرایند اجرایی انتخابات شوراهای شهر از امروز با پیام وزیر کشور آغاز شد و نقش روابط عمومی‌ها در این فرایند اجتماعی و رسانه‌ای در هر دو بعد اطلاع رسانی و مشارکت انتخاباتی پررنگ است.

مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور بیان کرد: متأسفانه تصویری که از شوراهای شهر برای افکار عمومی جامعه ساخته شده این است که مدام اعضا شوراهای شهر دستگیر و و بازداشت می‌شوند، برای مردم القا شده که همه اعضا شورا به دنبال زد وبند و تخلف هستند، این تصویر غلط و غیرواقعی را روابط عمومی‌ها می‌توانند اصلاح کنند.

وی ادامه داد: از سوی وزارت کشور درخواست اصلاح ساختار روابط عمومی‌ها به سازمان اداری استخدامی ارسال شده تا اداره کل روابط عمومی‌ها دوباره احیا شود.

خواجه نژاد اظهار کرد: در شرایطی که اعتماد عمومی در کشور تحت تأثیر شایعات و اخبار کذب است، وظیفه شما در انعکاس درست رویدادها سخت شده است و در مجموع نقش مهمی در صیانت از سرمایه اجتماعی دارید.

