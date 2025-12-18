به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خواجه‌نژاد پنجشنبه در شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی گفت: فرایند اجرایی انتخابات شوراهای شهر از امروز با پیام وزیر کشور آغاز شد و نقش روابط عمومی‌ها در این فرایند اجتماعی و رسانه‌ای در هر دو بعد اطلاع رسانی و مشارکت انتخاباتی پررنگ است.

مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور بیان کرد: متأسفانه تصویری که از شوراهای شهر برای افکار عمومی جامعه ساخته شده این است که مدام اعضا شوراهای شهر دستگیر و و بازداشت می‌شوند، برای مردم القا شده که همه اعضا شورا به دنبال زد وبند و تخلف هستند، این تصویر غلط و غیرواقعی را روابط عمومی‌ها می‌توانند اصلاح کنند.

وی ادامه داد: از سوی وزارت کشور درخواست اصلاح ساختار روابط عمومی‌ها به سازمان اداری استخدامی ارسال شده تا اداره کل روابط عمومی‌ها دوباره احیا شود.

خواجه نژاد اظهار کرد: در شرایطی که اعتماد عمومی در کشور تحت تأثیر شایعات و اخبار کذب است، وظیفه شما در انعکاس درست رویدادها سخت شده است و در مجموع نقش مهمی در صیانت از سرمایه اجتماعی دارید.