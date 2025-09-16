برگزاری انتخابات شوراها در بیش از ۲۶۰۰ حوزه انتخابیه خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم ساقی اظهار کرد: فرایند هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز شده و مطابق آخرین اطلاعات واحدهای شهری و روستایی این انتخابات در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی در این استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر شمار شهرهایی که انتخابات در آن برگزار خواهد شد، ۹۷ مورد است اما با توجه به افزایش یا کاهش شمار روستاهای دارای شرایط برگزاری انتخابات شوراها، هم اینک تعداد دقیق حوزه‌های انتخابیه روستایی مشخص نیست.

وی اضافه کرد: با حکم استاندار خراسان رضوی، «محمد علی نبی پور»، معاون سیاسی استاندار به عنوان رئیس ستاد انتخابات و «مسلم ساقی»، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری به عنوان دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی منصوب شده اند.