سادات: افزایش پایش تصویری در دستور کار استانداری تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال سادات صبح سه شنبه در نشست کمیته امنیتی و انتظامی بازار تهران گفته است مسئولان مصمم هستند مشکلات بازار بزرگ تهران را در «کوتاه‌ترین زمان ممکن» و بدون ایجاد اختلال در فعالیت کسبه، برطرف کنند.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران بازار را «قلب پایتخت» و نماد مهم اقتصادی و فرهنگی شهر توصیف کرد.

وی در این نشست که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، گفت: ساماندهی و رفع مشکلات بازار، بهبود خدمات و به‌روزرسانی زیرساخت‌های آن متناسب با فناوری‌های روز در دستور کار مسئولان قرار دارد.

سادات هماهنگی بین هیئت امنا، شهرداری و دیگر نهادهای متولی را تحت نظارت استانداری، عامل «اتفاقات مثمر ثمر» در ارتقای امنیت بازار عنوان کرد.

وی از مصوبه‌ای درباره هوشمندسازی گیت‌های ورودی بازار توسط شهرداری خبر داد که هدف آن نظارت بر تردد و بررسی مسائل است.

سادات همچنین از طرح‌هایی برای «افزایش پایش تصویری» بازار خبر داد که پس از اخذ نظر کارشناسان فنی عملیاتی خواهد شد.

بازار تهران از مراکز عمده تجاری و تاریخی شهر است که همواره مسائلی مانند ترافیک، ایمنی و نوسازی زیرساخت‌ها در آن مطرح بوده است.