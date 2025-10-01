به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان، عصر چهارشنبه در بیست و هفتمین جشنواره شهید رجایی استان تهران که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۳ هزار کلاس درس استان تهران با خروج اتباع غیر مجاز آزاد شده است.

استاندار تهران، با اشاره به شاخص‌های ویژه پایتخت گفت که ۵۰ درصد اتباع خارجی کشور، نزدیک به نیمی از منابع مالیاتی و بیش از نیمی از شرکت‌های دانش‌بنیان در استان تهران متمرکز هستند. به گفته او، همین موضوع نشان می‌دهد که اداره تهران نمی‌تواند با رویکردهای سنتی و ساختارهای قدیمی ادامه یابد.

وی افزود: بارگذاری‌های بی‌قاعده جمعیت منشأ مشترک بسیاری از مشکلات استان است؛ از بحران آب و آلودگی هوا تا ترافیک و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی. به باور استاندار تهران، توسعه نامتوازن استان ضرورت تغییر در حکمرانی و بازتعریف وظایف دستگاه‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

استاندار تهران ادامه داد: ساختار موجود استانداری پاسخگوی نیازهای پایتخت نیست. پس از بررسی‌های کارشناسی، ساختار جدیدی طراحی و ابلاغ شده که به‌زودی اجرایی می‌شود. در این تغییرات، نقش صف و ستاد از یکدیگر تفکیک و جایگاه نظارتی استانداری تقویت خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت صدها دستگاه اجرایی در استان گفت: بخش قابل توجهی از سردرگمی مردم ناشی از موازی‌کاری وزارتخانه‌هاست. برخی دستگاه‌های ملی در تهران به‌جای تمرکز بر سیاست‌گذاری و نظارت، درگیر امور اجرایی جزئی مثل مدیریت سالن‌های ورزشی یا فروش بلیت کنسرت شده‌اند. به گفته او، این روند باید متوقف و وظایف در سطح ملی بازتعریف شود.

معتمدیان هوشمندسازی را تنها راه برون‌رفت از وضعیت موجود دانست و تأکید کرد که پایتخت از عقب‌مانده‌ترین شهرها در این حوزه است، در حالی که حتی شهرهای کوچک‌تر کشور در زیرساخت‌های هوشمند از تهران جلوترند. او یادآور شد که از سال گذشته پروژه‌های هوشمندسازی در بخش‌هایی مانند آب، برق و گاز آغاز شده و با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در حال گسترش است.

وی درباره اقدامات دولت در حوزه آموزش نیز گفت: با مشارکت آموزش و پرورش، خیرین و شهرداری‌ها، تاکنون ۱۳۲ مدرسه جدید به بهره‌برداری رسیده و بیش از سه هزار کلاس دیگر در حال ساخت است تا سرانه آموزشی استان به سطح میانگین کشوری برسد.

استاندار تهران ساماندهی اتباع غیرمجاز را یکی از اولویت‌ها دانست و توضیح داد: اتباع فاقد مجوز شناسایی و برای بازگشت به کشورشان هدایت می‌شوند، اما اتباع دارای مجوز همانند سایر شهروندان از خدمات بهره‌مند خواهند شد.

معتمدیان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه آب و برق اشاره کرد و افزود که پروژه‌هایی که باید طی چند سال به ثمر می‌رسید، با تلاش وزارت نیرو و قرارگاه خاتم در شش ماه تکمیل شد و همین امر مانع وقوع بحرانی جدی در تابستان گذشته شد.

معتمدیان در پایان با تقدیر از نیروهای انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی تأکید کرد که امنیت پایدار تهران مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهای نظامی و امنیتی است. او گفت مردم امروز در آرامش زندگی می‌کنند و این آرامش حاصل مجاهدت خاموش حافظان امنیت است.