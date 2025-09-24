سادات: تهران باید الگوی ساماندهی اتباع غیرمجاز در کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی و بازگشت اتباع به ریاست سید کمال سادات، معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران و با دبیری وحید گلی‌کانی، سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و حضور نمایندگان فراجا و سایر دستگاه‌های مسئول برگزار شد.

در ابتدای جلسه، گلی‌کانی گزارشی از اقدامات مرحله نخست طرح ساماندهی اتباع ارائه کرد و با اشاره به تأثیرات مثبت کاهش جمعیت اتباع غیرمجاز بر کیفیت زندگی شهروندان، بر همکاری همه دستگاه‌ها برای اجرای مرحله دوم تأکید کرد.

سادات در این نشست با تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: مطابق دستور استاندار تهران، از امروز مرحله دوم طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز آغاز شده و استان تهران باید در این زمینه الگو و پیش‌قدم در کشور باشد.

وی با بیان اینکه هدف طرح تنها بازگرداندن اتباع غیرمجاز نیست، افزود: ساماندهی و حمایت از اتباع مجاز نیز با رعایت کرامت انسانی دنبال می‌شود و مراکز خدمات اداری و اردوگاه‌های اتباع با تجهیزات جدید و ارتقای کیفیت خدمات آماده خدمت‌رسانی هستند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران، بازگشت اتباع غیرمجاز را دارای آثار مثبت اقتصادی، آموزشی و معیشتی دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا اتباع مجاز با آرامش و احترام در کنار مردم زندگی کنند.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی و همراهی شهروندان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: مردم می‌توانند با خودداری از به‌کارگیری و اسکان اتباع غیرمجاز و همچنین معرفی محل‌های اقامت آنان به اداره‌کل امور اتباع، در اجرای دقیق این طرح مشارکت کنند.

سادات در پایان با تقدیر از دستگاه‌های مسئول در شناسایی‌های اخیر، بر اجرای مؤثر مرحله دوم ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز تأکید کرد.