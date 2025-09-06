  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

«سادات» سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران شد

تهران-«سیدکمال سادات» با حکم استاندار تهران، به عنوان سرپرست جدید معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، طی حکمی «سید کمال سادات» را به سمت سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران منصوب کرد.

سید کمال سادات عبارت است جانشینی معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران، مدیرکلی امنیتی و انتظامی استانداری تهران و مشاوری استاندار تهران را در سوابق اجرایی خود دارد.

این انتصاب در چارچوب تغییرات مدیریتی در ساختار استانداری تهران صورت گرفته است و معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران نقش مهمی در هماهنگی مسائل امنیتی، انتظامی و بحرانی استان بر عهده دارد.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، سید کمال سادات از تجربیات اجرایی متنوعی در حوزه‌های امنیتی و مدیریتی برخوردار است که از جمله می‌توان به سوابق وی در پست‌های مختلف در استانداری تهران اشاره کرد.

