تأکید معاون امنیتی استاندار تهران بر برخورد با خریداران اموال مسروقه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان تهران به ریاست سید کمال سادات، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران و با حضور نمایندگان دستگاه قضائی، رؤسای پلیس آگاهی تهران بزرگ، پلیس‌های ویژه غرب و شرق استان و جمعی از مدیران و مسئولان ذی‌ربط در محل استانداری برگزار شد.

سادات در این نشست با تأکید بر اهمیت امنیت اجتماعی اظهار داشت: در موضوع پیشگیری از سرقت، انجام کار تیمی و اقدامات هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف ضروری است.

وی افزود: خریداران اموال مسروقه باید شناسایی و با آنان برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد تا بازار خرید و فروش اموال مسروقه از بین رفته و بازدارندگی لازم ایجاد شود.

سادات همچنین با اشاره به لزوم کنترل مستمر مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای تصریح کرد: پایش منظم این افراد نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش سرقت‌های خرد، زورگیری و جرایم مسلحانه دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات استاندار تهران مبنی بر خروج اتباع غیرمجاز، جرایم مرتبط با اتباع در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.

در پایان جلسه، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران بر استمرار جلسات قرارگاه و اجرای دقیق برنامه‌های پیشگیرانه برای افزایش امنیت شهروندان تأکید کرد.