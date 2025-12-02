موبایل دوبار تا شونده سامسونگ رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مدیران ارشد سامسونگ در ماه جولای طی یک مصاحبه تأیید کردند مشغول توسعه یک موبایل با سه نمایشگر هستند که احتمالاً در پایان سال میلادی عرضه می‌شود.

این شرکت پیش بینی می‌کند موبایل در ۱۲ دسامبر برای خرید در کره جنوبی و بازارهای دیگر از جمله چین، تایوان، سنگاپور و امارات متحده عربی عرضه شود. دستگاه تری فولد سامسونگ برای خریداران آمریکایی در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ میلادر عرضه می‌شود اماتاریخ دقیق آن اعلام نشده است.

طراحی این موبایل به سمت داخل است که هدف آن حفاظت از نمایشگر اصلی است. اگر دستگاه درست تا نشود، به طور خودکار مرتعش می شودو پیام هشداری برای اطلاع رسانی به کاربر روی نمایشگر ظاهر می‌شود. هنگامیکه دستگاه به طور کامل باز می‌شود یک نمایشگر ۱۰ اینچی داخلی و یک پنل نمایشگر ۶.۵ اینچی در حال تاشدگی دارد. قطر دستگاه در نازک‌ترین حالت ۳.۹ میلیمتر و درحالت تاشده ۱۲.۹ میلیمتر ضخامت دارد.

برای درک بهتر این دستگاه باید گفت گلکسی زد فولد۷ یک موبایل تاشو سنتی است که یک نمایشگر خارجی ۶.۵ اینچی دارد که در حال باز شدن نمایشگر داخلی آن هشت اینچ است. این موبایل با تراشه اسنپ دراگون ۸ فعال می شودو یک باتری ۵۶۰۰ میلی آمپری سه سلولی با قابلیت شارژ سریع ۴۵ واتی دارد.

البته اطلاعات مربوط به قیمت دستگاه هنوز در دسترس نیست اما به نظر می‌رسد گرانقیمت باشد. قیمت پایه زد فولد۷ از دو هزار دلار است اما برای موبایل دوبار تاشونده باید قیمت بیشتری پرداخت کرد.