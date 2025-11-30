افشاگری تازه از موبایل دو بار تاشونده سامسونگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، موبایل دوبار تا شونده سامسونگ اکنون بیش از هر زمان دیگری به واقعی شدن، نزدیک است. پیش بینی می‌شود این دستگاه در هفته نخست دسامبر سال جاری میلادی رونمایی شود اما قبل از آن یک افشاگری جدید در کره جنوبی نشان می‌دهد موبایل آتی گلکسی زد فولد احتمالاً با قیمتی کمتر از پیش بینی‌ها روانه بازار می‌شود.

طبق اطلاعاتی که yeux۱۱۲۲ بلاگر کره ای به اشتراک گذاشته، سامسونگ مشغول بررسی قیمت پایه ۳.۶ میلیون وون یا ۲۴۴۷ دلار برای این دستگاه در بازار داخلی است. این رقم بسیار پایین‌تر از تخمین‌های اولیه از قیمت پایه دستگاه است که حدود سه هزار دلار بود.

همچنین چنین قیمتی سامسونگ را رقیب هواوی میت XTs که تنها دستگاه دو بار تاشونده تجاری بازار است، قرار می‌دهد. هواوی دستگاه میت XTs را پس از کاهش قیمت نسبت به مدل نسل نخست آن با بهای ۲۵۲۰ دلار عرضه می‌کند.

واضح است این دستگاه دارای دو لولا است. انتظار می‌رود یکی از لولاها خمیدگی محکم‌تری داشته باشد تا نمایشگرها بتوانند هنگام تا شدن به طور مرتب روی هم قرار گیرند. همچنین پیش بینی می‌شود گلکسی زد تری فولد طراحی G شکل داشته باشد که به سمت داخل تا می‌شود تا به این ترتیب از پنل او ال ای دی حساس داخلی محافظت کند. با این روش نمایشگر اصلی درمعرض قرار نمی‌گیرد. حال آنکه هواوی از مکانیسم زد شکل استفاده می‌کند و لبه‌های دستگاه به سمت خارج تا می‌شوند.

دستگاه تری فولد سامسونگ پس از باز شدن به یک نمایشگر او ال ای دی ۱۰ اینچی تبدیل می‌شود که یک نمایشگر خارجی ۶.۵ اینچی نیز دارد. لبه‌های دستگاه نیز از بیشتر دستگاه‌های پرچمدار جدید ضخیم‌تر هستند.

موبایل دوبار تاشونده سامسونگ یک دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی با زوم ۱۰۰ برابری، یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اولتراواید، یک لنز تله فوتو ۱۰ مگاپیکسلی و قاب تیتانیومی دارد.

داخل دستگاه نیز از سه باتری استفاده می‌شود که احتمالاً سلول‌های سیلیکون- کربن هستند. همچنین این موبایل سامسونگ مجهز به تراشه سری اسنپ دراگون ۸ الیت خواهد بود.