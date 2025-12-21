سامسونگ نخستین تراشه دو نانومتری موبایل جهان را ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، کوالکام و مدیاتک قرار بود جزو نخستین شرکت‌هایی باشند که تراشه‌های موبایلی دو نانومتری را روانه بازار می‌کنند، اما سامسونگ بی‌سروصدا با معرفی Exynos 2600، نخستین تراشه موبایلی ساخته‌شده با فرایند دو نانومتری، گوی سبقت را از رقبا ربوده است.

Exynos 2600 در جایگاهی بالاتر از Exynos 2500 قرار می‌گیرد و نوید بهبود چشمگیر در عملکرد، بهره‌وری حرارتی و قابلیت‌های هوش مصنوعی را می‌دهد. هرچند این خبر هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده، اما انتظار می‌رود این تراشه تأمین‌کننده نیروی پردازشی برخی از گوشی‌های سری گلکسی S26 باشد.

جدیدترین تراشه اکسینوس به یک پردازنده مرکزی ۱۰ هسته‌ای مبتنی بر معماری جدید Arm v9.3 مجهز شده که شامل هسته‌های C1-Ultra و C1 Pro است. سامسونگ در این تراشه از هسته‌های کم‌مصرف استفاده نکرده و پردازنده مرکزی آن به‌طور کامل بر هسته‌های بزرگ و پرقدرت متکی است.

در بخش گرافیکی نیز کاربران، به‌ویژه گیمرها، احتمالاً شاهد بهبودهای قابل توجهی خواهند بود. طبق گزارش‌ها، پردازنده گرافیکی جدید Xclipse 960 تا دو برابر توان محاسباتی نسل پیشین خود و حدود ۵۰ درصد عملکرد بهتر در رهگیری پرتو (Ray Tracing) ارائه می‌دهد. این تراشه همچنین از فناوری Exynos Neural Super Sampling (ENSS) بهره می‌برد که با استفاده از هوش مصنوعی، وضوح تصویر و نرخ فریم را ارتقا داده و تجربه بازی را بهبود می‌بخشد.

سامسونگ همچنین برای رفع مشکلات داغ شدن تراشه‌های اکسینوس، فناوری HPB را معرفی کرده است. این فناوری با استفاده از مواد High-k EMC انتقال حرارت را بهبود می‌دهد و مقاومت حرارتی را تا ۱۶ درصد کاهش می‌دهد.

Exynos 2600 به یک موتور هوش مصنوعی با NPU 32K MAC مجهز شده و از فناوری SME2 نیز پشتیبانی می‌کند که به تسریع پردازش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کمک می‌کند. سامسونگ مدعی است عملکرد هوش مصنوعی این NPU نسبت به نسل قبلی تا ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.

این تراشه همچنین از دوربین‌هایی با وضوح تا ۳۲۰ مگاپیکسل یا ترکیب دوربین ۶۴ + ۳۲ مگاپیکسلی پشتیبانی می‌کند.