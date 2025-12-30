گوگل فوتوز در تلویزیون های سامسونگ یکپارچه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هدف از این اقدام کار کردن یکپارچه گوگل فوتوز با Vision AI Companion، نسخه ارتقا یافته دستیار هوشمند سامسونگ به نام بیکس بی است. این امر به کاربر کمک میکند تا عکسهایش را به بخشی از تجربه روزمره تلویزیون تبدیل کند، به طوری که عکسها هنگام پیمایش در سیستم عامل تلویزیون در لحظات مناسب و مرتبط ظاهر شوند.
شرکت مدعی است کاربران میتوانند کتابخانه های عکس گوگل خود را طی سه تجربه جدید بررسی کنند. نخستین قابلیت یا تجربه Memories نامیده میشود و استوری هایی براساس افراد، امکان و لحظات معنی را نمایش میدهد. قرار است این قابلیت در مارس ۲۰۲۶ میلادی راه اندازی شود و به مدت شش ماه فقط مخصوص کاربران تلویزیونهای سامسونگ باشد.
قابلیت Create with AI از مدلهای تولید و ادیت عکس دیپ مایند گوگل استفاده میکند تا کاربران بتوانند با استفاده از هوش مصنوعی متحول کنند. کاربران همچنین میتوانند هر تصویر ثابتی را با کمک همین ابزار به یک ویدئو کوتاه تبدیل کنند. قرار است قابلیت Create with AI در نیمه دوم ۲۰۲۶ میلادی ارائه شود.
در نهایت نیز نتایج شخصی سازی شده عکسهای کاربر را براساس موضوعات خاص یا محتوای یک تصویر به شکل اسلایدی نمایش میدهد. این قابلیت نیز قرار است در نیمه دوم ۲۰۲۶ میلادی ارائه شود.
