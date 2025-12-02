به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران، گفت: دستور رئیس‌جمهور برای ایجاد محدودیت‌های بودجه‌ای و جلوگیری از هزینه‌های عمومی صادر شده است و در این صورت شاهد جلوگیری از افزایش تورم بیشتری خواهیم بود،

وی افزود: رئیس‌جمهور دستور دادند که برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های عمومی، به سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای را تدوین بکنند. در این راستا اولویت‌بندی ارائه شد توسط سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای طرح‌های تملکی دارایی و سرمایه نیمه‌کاره که تعداد زیادی از طرح‌هایی است که ما در کشور داریم و با وضعیتی که دارند بودجه به آن‌ها تخصیص پیدا می‌کند.

مهاجرانی تاکید کرد: این طرح‌ها چند ده سال زمان برای تکمیل آن‌ها نیاز است و طبیعتاً این موضوع به ضد خود تبدیل می‌شود، چرا که هدف یک طرح عمرانی این است که برای افراد آن منطقه ایجاد رفاه و آسایش کند.

۳۱۶۵ مگاوات نیرو گاه خورشیدی به بهره برداری رسیده است

وی افزود: جا دارد در مورد یکی از قول‌هایی که دولت داده بود، یعنی قول دولت در مورد سلامت مردم، توضیح داده شود. پارسال شاهد این بودیم که تعدادی از شهرها تجمعات به‌حقی را از سوی افرادی داشتند، به‌خصوص سمن‌های محیط زیست و سمن‌های اجتماعی، در مورد عدم سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها طبق قولی که داده شده بود، لذا کمبود سوخت برای نیروگاه‌های ما تولید شد و برای اولین بار در کشور، که آن یک‌ششم گوگرد معمولی است که صورت گرفته است؛ بنابراین آنها به نیروگاه‌ها داده شده و لذا نیروگاه‌ها می‌توانند با خیال راحت بسوزانند و کمک بکنند به اینکه بتوانند ان‌شاءالله برق مناسبی را به مردم برسانند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: نکته دیگر در مورد راه‌اندازی کامل سامانه رصد پروژه‌های ملی است. چند موضوع به صورت جدی در این سامانه مورد توجه قرار گرفته است، موضوعاتی که به‌شدت متناسب با موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه و تجهیز مدارس، کیفیت‌بخشی آموزشی که هر دو این‌ها مکمل عدالت آموزشی هستند، موضوع پزشک خانواده و نظام ارجاع، مدیریت آب و کشاورزی، و مدیریت گازهای فلز، علتش آلودگی هواست.

وی ادامه داد: رونمایی از نسخه اولیه سامانه را در حضور رئیس‌جمهور شاهد بودیم. ان‌شاءالله نسخه نهایی آن با توجه به نیازی که افراد دارند در اختیار افراد قرار خواهد گرفت و کمک می‌کند، هم به شفافیت و اینکه به هر حال بتوان وضعیت پروژه‌هایی را که به‌شدت با موضوع توسعه و محیط زیست در تماس هستند به‌خوبی رصد کرد و طبیعتاً عملکرد دولت هم در دید مردم قرار می‌گیرد و مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور به‌راحتی می‌توانند عملکرد کشور را قضاوت بکنند.

مهاجرانی عنوان کرد: موضوع دیگر بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی است. در حال حاضر ۳۱۶۵ مگاوات نیرو گاه خورشیدی به بهره برداری رسیده است. در واقع انرژی خورشیدی در نیروگاه‌های ما تولید می‌شود. این به معنای سه برابر شدن نیروگاه انرژی‌های خورشیدی در طول دولت چهاردهم است که طبیعتاً موضوع ارزشمندی است، زیرا هرچقدر که ما بتوانیم میزان انرژی خورشیدی را به‌عنوان انرژی پاک افزایش بدهیم، طبیعتاً میزان آلودگی محیط زیست ما کمتر خواهد شد.

وی بیان کرد: البته پیش‌بینی می‌شود که ما بتوانیم این را به ۷۰۰۰ مگاوات، یعنی ۷ برابر یا ۷ درصد از سبد انرژی خورشیدی‌مان، برسانیم که ان‌شاءالله با تلاش‌هایی که وزارت نیرو انجام می‌دهد و همین‌طور بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذاران بتوانیم به این عدد برسیم.

رشد ۷۱.۶ درصدی در تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن به متقاضیان داشتیم

مهاجرانی در مورد کالا برگ گفت: گزارشی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دادند در این خصوص جهش قابل توجهی در تخصیص کالابرگ به مردم عزیزمان داریم. همچنین باید گفت که ۸۴ میلیون نفر هم کالابرگ را دریافت کردند که امیدوار هستیم ان‌شاءالله بتواند به معیشت مردم کمک بکند. کالابرگ یسنا هم که برای مادران باردار و مادران شیرده است در اختیار سه دهک اول قرار گرفت و جزو طرح‌هایی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای جوانی جمعیت و در راستای نسل سالم دارد دنبال می‌کند و از موضوعات بسیار مهمی است که در کشور دنبال می‌شود.

وی در خصوص مسکن افزود: در مورد تحویل واحدهای مسکونی یا همان نهضت ملی مسکن، رشد ۷۱.۶ درصدی در تحویل این واحدها به متقاضیان داشتیم که امیدوار هستیم ان‌شاءالله این عدد همچنان رشد پیدا بکند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: یکی از نکاتی که معمولاً مورد توجه اهالی رسانه است، به‌خصوص در زمان آلودگی هوا، موضوع اسقاط خودروهاست. درباره اسقاط خودروها باید عرض بکنم که در سال اول دولت چهاردهم ما شاهد افزایش اسقاط خودروها بودیم که این عدد به شکل قابل توجهی رشد پیدا کرده و امیدوار هستیم که همچنان این عدد رو به افزایش باشد، به‌خصوص با توجه به تعرفه‌هایی که برای خودروهای هیبریدی و خودروهای برقی در نظر گرفته شده و رقم قابل رشد خواهد بود.

وی در ادامه اظهار داشت: شاهد برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در شیراز هستیم که از پنجم تا دوازدهم برگزار شد و یک رویداد فرهنگی کاملاً قابل توجه است. امیدوار هستیم که این کار بسیار خوب، یعنی جشنواره فیلم فجر، که سال‌های سال همه ما را روی صندلی‌های سینما به تماشا کشانده و نشانده همچنان برقرار باشد و شاهد این باشیم که هنرمندان ما و هنرمندان سراسر جهان بتوانند در این جشنواره‌ها شرکت کنند.

۶۰ درصد آلودگی کلان‌شهرها مربوط به خودرو و موتورسیکلت است

سخنگوی دولت در پاسخ مشترک به سوالات در خصوص بنزین، اظهار کرد: نفت و گازی که هر روز از چاه‌ها استخراج می‌کنیم معادل حدود ۸ میلیون بشکه نفت در روز است و اگر جمع آن را محاسبه کنیم درآمد سالانه به رقم حدود ۱۸۰ میلیارد دلار می‌رسد. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمد ما از صادرات نفت و بنزین تنها حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار بود، در حالی که اکنون فقط سالانه ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم.

وی افزود: ظرفیت تولید داخلی بنزین حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و میانگین مصرف عادی حدود ۱۳۳ میلیون لیتر است؛ عددی که در ایام نوروز به ۱۶۷ میلیون لیتر و در برخی روزهای خاص تا ۱۹۷ میلیون لیتر نیز می‌رسد، لذا با این سطح مصرف، صرفه اقتصادی گازسوز کردن خودروها از بین رفته و این در حالی است که ظرفیت گازی کشور ۳۵ میلیون مترمکعب است اما زمانی تنها ۱۶ میلیون مترمکعب استفاده می‌شد.

سخنگوی دولت اظهار کرد: ۶۰ درصد آلودگی کلان‌شهرها مربوط به منابع آلاینده متحرک مانند خودرو و موتورسیکلت است و دولت نمی‌تواند در برابر اتلاف منابع ملی و افزایش آلودگی هوا بی‌تفاوت باشد. به همین دلیل دولت وظیفه دارد تصمیمات لازم را برای حفظ منافع ملی اتخاذ کند.

وی ادامه داد: دولت در یک سال گذشته هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا اصلاحاتی را آغاز کرده است؛ از جمله سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز، مخصوصاً در میادین مشترک، تعریف و اجرای پروژه‌هایی با ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار، اصلاح فرایند سرمایه‌گذاری داخلی، کاهش زمان عقد قراردادها از سه سال به پنج ماه و ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران.

مهاجرانی عنوان کرد: برنامه‌های دولت شامل پروژه‌های فشارافزایی، جلوگیری از فلرسوزی، توسعه میادین مشترک، تقویت انرژی خورشیدی و بهبود حمل‌ونقل عمومی است، همچنین ضعف حمل‌ونقل عمومی باعث افزایش استفاده از خودروهای شخصی و تک‌سرنشین شده است و دولت از سال گذشته اصلاحات را آغاز کرده است.

وی بیان کرد: در حوزه تقاضا، ارتقای تکنولوژی، اصلاح تعرفه‌ها و تعیین نرخ برای پرمصرف‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین در سهمیه سوم بنزین پنج هزار تومانی رقم بالایی نیست و تمام آن به‌طور کامل برای معیشت مردم هزینه خواهد شد و دولت هیچ هدف درآمدی در این تصمیم نداشته است.

سخنگوی دولت گفت: دولت برای کاهش آلودگی هوا از روش‌های غیرقیمتی نیز استفاده کرده و سه میلیارد دلار در حوزه CNG سرمایه‌گذاری کرده تا ظرفیت مصرف گاز را از ۱۶ به ۳۵ میلیون مترمکعب افزایش دهد؛ ظرفیتی که می‌تواند تا چهار برابر رشد کند. همچنین نصب تجهیزات CNG برای خودروها رایگان است و هزینه‌ای حدود ۵۰۰ دلار برای هر خودرو را دولت خود پرداخت می‌کند. افزایش تعداد مجوزها برای ایستگاه‌های CNG نیز در دستور کار است و اجرای آن از همین هفته آغاز می‌شود.

تبدیل خودروهای بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز از ابتدای دولت ۱۶۸ درصد رشد داشته است

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص عدم اجرای قانون هوای پاک توسط بیست و چند دستگاه موظف در این بخش و نیز اقدامات دولت برای کنترل آلودگی هوا توسط دولت، بیان کرد: بسیاری از قوانینمان به درستی و کامل اجرا نمی‌شود و وضعیت هوا نیز همین را نشان می‌دهد. به همین جهت دولت در دستور کار قرار داده است تا نخست تسریع در اسقاط ناوگان فرسوده صورت بگیرد. بسیاری از خودروهای فرسوده میزان آلایندگی‌شان چندین برابر خودروهای نو است و دولت این موضوع را جدی دنبال می‌کند و اعداد و ارقامی که مراکز مختلف اعلام می‌کنند نشان می‌دهد که این کار به خوبی در حال انجام است.

وی افزود: نکته دیگر توسعه حمل‌ونقل عمومی به عنوان موضوعی است که در همین جلسه حداقل سه بار درباره آن صحبت شد. ما از منظر توسعه حمل‌ونقل عمومی در وضعیتی هستیم که به شدت جای بهبود دارد و فاصله‌مان با وضعیت مطلوب بسیار زیاد است. هرچقدر حمل‌ونقل عمومی افزایش پیدا کند، میل افراد به استفاده از خودروی شخصی کمتر خواهد شد.

وی ادامه داد: نکته دیگر، تمرکز بر برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل است؛ تعدادی خودرو یا اتوبوس برقی وارد شده ولی هنوز تا حد استاندارد فاصله زیادی وجود دارد. نکته دیگر، تبدیل خودروهای بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز یا گازسوز است که از ابتدای دولت ۱۶۸ درصد رشد داشته است.

مهاجرانی عنوان کرد: موضوع دیگر ارتقای کیفیت سوخت است؛ هرچقدر استاندارد سوخت را افزایش دهیم و از یورو ۴ به یورو ۵ انتقال بدهیم، مسلماً سوخت بهتری خواهیم داشت. در حال حاضر کیفیت بنزین و نفت‌گازی که در پالایشگاه شیراز تولید می‌شود با استاندارد یورو ۵ است و همچنین سال آینده پالایشگاه تهران نیز تولید یورو ۵ را آغاز خواهد کرد. اولویت دولت نیز توزیع سوخت با استانداردهای یورو ۴ و یورو ۵ در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران است، البته این یک راهکار کوتاه‌مدت است، که ان‌شاءالله با افزایش اقداماتی که عرض کردم، شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص تمهیدات دولت برای سفرهای مردم در ایامی که به دلیل آلودگی تعطیل می‌شود، گفت: ما شاهد این هستیم که با تعطیلات مربوط، تعدادی از مردم به سفر می‌روند. در این مورد هم دولت طبیعتاً کار آزموده شده و به خوبی می‌داند که چگونه برنامه‌ریزی کند تا با افزایش مسافرت‌ها، دچار مشکلاتی در مقصد نشویم.

سخنگوی دولت اظهار کرد: بیشترین تجربه‌ای هم که ما در این زمینه داشتیم، حالا جدا از ایامی که به صورت معمول، ایام عید و تابستان و ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه است، این است که علی‌رغم اینکه برخی از شهرهای ما تا سه برابر جمعیت معمول خود میهمان پذیرفته بودند، ولی خدا را شکر مشکلی به وجود نیامد.

سیاست قطعی آموزش و پرورش بر آموزش حضوری است

مهاجرانی در خصوص میزان رضایت دولت از واگذاری ایران خودرو به مجموعه کروز، گفت: باید تاکید بکنم که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، طبیعتاً همه دولت‌ها لازم است که در راستای خصوصی‌سازی گام بردارند و در این مسیر، طبیعتاً دولت از بخش خصوصی توانمند یقیناً استقبال خواهد کرد و از اینکه بتواند با بخش خصوصی توانمند مشارکت بکند، طبیعتاً لذت خواهد برد. از سویی طبق گزارشی که مرکز مدیریت ارتباط با مشتری ایران خودرو اعلام کرده، شکایت‌ها کاهش پیدا کرده است؛ اما با توجه به اینکه موضوع ایران خودرو به دلیل بزرگی قضیه و اثرات اجتماعی که می‌تواند داشته باشد، مهم است، لذا قرار شده که گزارش‌های نظارتی مفصلی آماده شود و پس از دریافت این گزارش‌ها من خدمت شما خواهم بود.

مهاجرانی در خصوص گسترش مدرسه تلویزیونی، اظهار کرد: سیاست قطعی آموزش و پرورش بر آموزش حضوری است؛ یعنی همچنان معتقد هستیم که هیچ آموزشی کیفیت آموزش حضوری را ندارد و طبیعتاً این شیوه‌های آموزش به عنوان مکمل، حتماً قابل استفاده هستند. اما از طرفی با توجه به آلودگی که در طول چند هفته اخیر به‌ویژه شاهد آن بودیم، حفظ سلامت دانش‌آموزان یکی از موضوعاتی است که برای دولت بسیار مهم است و طبیعتاً برای جلوگیری از هرگونه آسیبی، تصمیم بر آموزش‌های الکترونیکی گرفته شده است.

وی ادامه داد: از آنجایی که عدالت آموزشی یکی از موضوعاتی است که به شدت دولت بر آن تاکید دارد، پیشنهاد مدرسه تلویزیونی به این جهت داده شد؛ البته از سوی دیگر دولت برنامه‌هایی از جنس تقویت سامانه شبکه اجتماعی دانش‌آموز یا همان «شاد» را نیز در دستور کار دارد که ان‌شاءالله بتواند آن را به عنوان یک سکوی ارتباطی قوی تقویت کند تا بیشترین استفاده از آن شود. آموزش تلویزیونی در واقع به عنوان مسیر مکملی دیده شده که بتواند در کنار آن قرار گیرد.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی در رابطه با ۵ استیضاح وزرای مطرح در مجلس شورای اسلامی، با بیان آنکه لازم است از بیانات مقام معظم رهبری و حمایتی که ایشان از دولت فرمودند، سپاسگزاری بکنم، اظهار کرد: یقیناً فرمایشات ایشان بار ما را برای خدمت‌رسانی به مردم سنگین‌تر می‌کند و ما مکلف هستیم به گونه‌ای کار کنیم که رضایتمندی مردم را بیشتر حاصل کنیم، البته طبق قانون اساسی، مجلس حق دارد که از استیضاح استفاده کند، اما شاهد این هستیم که هر وزارتخانه‌ای که وزیر می‌شود، چند ماهی عملاً معطل می‌ماند؛ یعنی به عبارتی، در حالی که سرپرستی که معمولاً محسوب می‌شود، کارها را پیش می‌برد، ولی طبیعتاً برنامه‌هایی که وزیر باید دنبال کند، متفاوت است.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی کشور امیدوار هستیم که این اتفاق نیفتد، اما همچنان احترام می‌گذاریم و مسلماً در مقابل قانون، سر همه ما خم هست.

مهاجرانی در خصوص بیمه تکمیل بازنشستگان، گفت: اولاً که معمولاً بیمه‌های تکمیلی در هر سال و بر اساس قانون، اینگونه است که شرکت بیمه‌گر و کانون عالی بازنشستگان و مستمری ایران با هم در جلساتی به توافق می‌رسند و قرارداد منعقد شده و به صورت خودکار از ابتدای آذرماه تمدید می‌شود، لذا ان‌شاءالله برای سنوات آتی امیدوار هستیم که زودتر این جلسات برگزار شود تا کار به مشکلی برای بازنشستگان عزیزمان منجر نشود.

سخنگوی دولت اظهار کرد: در حال حاضر این قرارداد برقرار شده و منطقی نیز ایجاد شده است. روالی که وجود دارد این است که ۲۵۰ هزار تومان را سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند و ۴۷۰ هزار تومان را هم از حقوق بازنشستگان کسب می‌کنند. لذا امیدوار هستیم که رضایتمندی قابل قبول برای این عزیزان به وجود آید. مضافاً اینکه قبلاً دولت طرحی را در راستای درمان بازنشستگان به صورت مفصل دنبال کرده است.

بنزینی که در جایگاه‌های کلان‌شهرها وارد می‌شود، باید استانداردهای یورو ۴ را پاس کرده باشد

سخنگوی دولت در خصوص ترمیم بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دولت قبل از ارائه به مجلس اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه طبق وظیفه ذاتی که بر عهده اوست، مکلف است که بودجه کشور را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند. طبیعتاً در این زمینه باید ابتدا به هیئت دولت ارائه شود و مسیر قانونی خود را طی کند. در سال گذشته نیز شاهد بودیم که الحمدلله نظم بودجه‌ای خوبی بر کشور حاکم بود.

وی افزود: نظم بودجه کمک می‌کند تا ما در اجرا نیز منظم حرکت کنیم و طبیعتاً به دنبال آن توانستیم، در حوزه‌های تملک دارایی به‌ویژه حوزه‌های زیرساختی مانند راه، تخصیص‌های خوبی در گذشته داشته باشیم. به همین جهت، امسال نیز سازمان برنامه و بودجه این نظم‌بخش را در دستور کار خود قرار داده و هر بخشی که نیاز به اصلاح، ادغام یا حذف داشته باشد، حتماً به‌صورت کاملاً شفاف در اختیار مردم ایران قرار خواهد گرفت، زیرا معتقد هستیم بودجه عمومی بودجه‌ای است که باید عموم از آن مطلع باشند و بتوانند از آن دفاع کنند.

مهاجرانی در رابطه با برنامه‌های عملیاتی دولت برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی کشور خاطرنشان کرد: طبیعتاً آموزش‌های ترکیبی راهی است که کمک می‌کند در زمانی که آموزش حضوری دچار اختلال می‌شود و یا در راستای عدالت آموزشی می‌خواهیم گام‌هایی برداریم، از آن استفاده کنیم، به دلیل تعداد بالای کاربران که به شبکه‌ها مراجعه کرده بودند، برخی سامانه‌ها دچار مشکل شده بودند و به همین جهت موضوع آموزش تلویزیونی توسط وزارت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: اما در کنار آن، موضوع افزایش زیرساخت‌هایی که در مورد برنامه «شاد» لازم است، به‌صورت مشخص شامل ارتقای فنی، افزایش تعاملات با سایر دستگاه‌ها و تولید محتوای استاندارد می‌شود، زیرا برخی اوقات ما موضوع آموزش را فقط به زیرساخت فرو می‌کاهیم و این طبیعتاً اشتباه است. همچنین باید توجه داشت که آموزش الکترونیکی الزاماتی دارد؛ یکی از آن‌ها زیرساخت سخت‌افزاری است و بخش دیگر آن محتوای مناسب است. طبیعتاً در این زمینه آموزش و پرورش کارها را دنبال می‌کند و در عین حالی که بر تضمین دسترسی برابر تاکید دارد، در راستای ارائه آموزش‌هایی هم به معلمان و هم به خانواده‌ها عمل می‌کند تا در زمان‌های لازم بتوانند همکاری کنند.

مهاجرانی گفت: در این راستا یک سیستم طراحی ارزیابی نیز در نظر گرفته شده است که جزئیات آن توسط دستگاه تخصصی به صورت مفصل در صورت نیاز ارائه خواهد شد.

سخنگوی دولت در رابطه با سازمان استاندارد و تأیید بنزین وارداتی توسط آن، تاکید کرد: سازمان استاندارد باید کیفیت محصولات را تضمین کند، لذا طبق اعلام آن‌ها، سوختی که وارد شده است، استانداردهای یورو ۴ را دارد و به‌ویژه با توجه به آلودگی کلان‌شهرها، بنزینی که در جایگاه‌های کلان‌شهرها وارد می‌شود، باید استانداردهای یورو ۴ را پاس کرده باشد.

وی بیان کرد: به همین جهت، جدای از تنوع سبد سوخت در ناوگان مانند اتوبوس‌های برقی، تاکسی‌های برقی و خودروهای گازسوز، موضوع سوخت پاک نیز جز موضوعاتی است که در دستور کار دولت قرار دارد. کار زیرساختی اساسی، توسعه حمل و نقل عمومی است که مهم‌ترین اقدام در این زمینه محسوب می‌شود.

اخطار جدی به خودروسازان داده شد که خودروها را به سمت خودروهای کم‌مصرف سوق دهند

مهاجرانی در خصوص گزارش وزارت اطلاعات در مورد حجاب، گفت: وزارت اطلاعات متناسب با وظایف خودشان، گزارش‌های مختلفی را در بازه‌های زمانی مشخص تولید می‌کنند و این گزارش نیز به هر دو بزرگوار یعنی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در زمان مشخص تحویل شده بود. طبیعتاً در این باره نیز بناست که جلوی جریانات سازمان‌یافته گرفته شود.

مهاجرانی در ادامه این نشست خبری در خصوص خودروهای هیبریدی، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در مورد سوخت مطرح شد و صحبت‌هایی انجام شد، به خودروسازان یک اخطار جدی داده شد که طبق یک برنامه مشخص و مدون، خودروها را به سمت خودروهای کم‌مصرف سوق دهند، فارغ از اینکه اصلاً چه رقمی افراد برای مصرف خودرو و مصرف بنزین دارند می‌پردازند.

وی افزود: موضوع آلایندگی هوا نیز جز موضوعات بسیار جدی است، لذا دولت برنامه‌های مشخصی را در این زمینه دارد و در کنار دستوری که به خودروسازان داده شده است؛ از جمله اقداماتی نظیر افزایش سهم خودروهای هیبریدی، اصلاح سالانه مصرف سوخت و حرکت به سمت فناوری‌های پاک، تسهیل خرید فناوری‌های روز و توسعه زیرساخت و خدماتی که امکان شارژ خودروها را فراهم می‌کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره ارتباط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، عنوان کرد: قانوناً در سال ۲۰۲۵ قطعنامه ۲۲۳۱ تمام شده است و تعاملات هسته‌ای ما طبق پادمان است و ارتباط با آژانس نیز طبق قانون مجلس دنبال خواهد شد.