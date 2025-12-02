آسمان استان اردبیل صاف تا نیمه ابری خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح سه شنبه اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، روز سه شنبه (۱۱ آذر) آسمان غالب مناطق استان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود که به تدریج از عصر فردا با تقویت جریانات خزری و نفوذ سامانه بارشی به استان بر میزان ابرناکی افزوده می‌شود.

از اواخر وقت فردا ضمن وزش باد شرقی و کاهش دمای هوا، رخداد مه، بارش باران ریزه و بارش پراکنده باران (گاهی به صورت رگبار و رعد و برق) به ویژه در نوار شرقی استان و مناطق منتهی به استان گیلان پیش بینی می‌شود که در ارتفاعات استان بارش برف انتظار می‌رود.

این سامانه بارشی تا اواخر روز چهارشنبه (۱۲ آذر) در سطح استان فعال خواهد بود. از روز پنج شنبه با خروج تدریجی سامانه بارشی از استان از میزان ابرناکی در مناطق مرکزی و جنوبی کاسته می‌شود هرچند در اوایل صبح و ساعات شبانه همچنان رخداد مه و کاهش دمای هوا تداوم خواهد داشت.