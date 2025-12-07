مجید کوهی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: پیرو پیش‌بینی‌های قبلی و صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، آخرین خروجی مدل‌های عددی نشان می‌دهد که از عصر امروز یکشنبه تا صبح روز پنجشنبه، سامانه نسبتاً فعالی وارد استان اردبیل خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در اکثر مناطق استان در این بازه زمانی شاهد بارش باران باشیم.



وی افزود: از روز سه‌شنبه، جهت جریان‌ها به شمالی تغییر کرده و با تقویت رطوبت خزری، ناپایداری‌ها افزایش می‌یابد. لازم به یادآوری است که تمرکز بارش‌ها در نواحی مرکزی و جنوبی استان خواهد بود و در ارتفاعات، دامنه‌ها و برخی مناطق کوهپایه‌ای اطراف سبلان، بارش برف پیش‌بینی می‌شود.



مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، هوای نسبتاً سرد پاییزی نواحی مرکزی و جنوبی استان را فرا خواهد گرفت. همچنین با توجه به پیش‌بینی وقوع مه و پایین بودن ارتفاع پایه ابر از روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه، احتمال اخلال در عملیات پروازی دور از انتظار نیست.



مجید کوهی ادامه داد: از روز پنجشنبه، از شدت ناپایداری‌ها کاسته شده و دمای هوا افزایش خواهد یافت.