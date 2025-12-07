  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

هشدار هواشناسی برای اردبیل؛ بارش باران و برف از امروز تا پنج‌شنبه

هشدار هواشناسی برای اردبیل؛ بارش باران و برف از امروز تا پنج‌شنبه

اردبیل_ مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از ورود سامانه‌ای نسبتاً فعال خبر داد و گفت: در این بازه، بیشتر مناطق استان شاهد بارش باران و در ارتفاعات اطراف سبلان بارش برف خواهند بود.

مجید کوهی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: پیرو پیش‌بینی‌های قبلی و صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، آخرین خروجی مدل‌های عددی نشان می‌دهد که از عصر امروز یکشنبه تا صبح روز پنجشنبه، سامانه نسبتاً فعالی وارد استان اردبیل خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در اکثر مناطق استان در این بازه زمانی شاهد بارش باران باشیم.

وی افزود: از روز سه‌شنبه، جهت جریان‌ها به شمالی تغییر کرده و با تقویت رطوبت خزری، ناپایداری‌ها افزایش می‌یابد. لازم به یادآوری است که تمرکز بارش‌ها در نواحی مرکزی و جنوبی استان خواهد بود و در ارتفاعات، دامنه‌ها و برخی مناطق کوهپایه‌ای اطراف سبلان، بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، هوای نسبتاً سرد پاییزی نواحی مرکزی و جنوبی استان را فرا خواهد گرفت. همچنین با توجه به پیش‌بینی وقوع مه و پایین بودن ارتفاع پایه ابر از روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه، احتمال اخلال در عملیات پروازی دور از انتظار نیست.

مجید کوهی ادامه داد: از روز پنجشنبه، از شدت ناپایداری‌ها کاسته شده و دمای هوا افزایش خواهد یافت.

کد خبر 6681060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها