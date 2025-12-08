به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح امروز در تشریح وضعیت جوی استان اردبیل اعلام کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز (دوشنبه ۱۷ آذر) در مناطق مرکزی و جنوبی استان در بعضی ساعات وزش باد جنوبی با سرعت تند تا نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

همچنین این شرایط در مناطق مستعد بویژه دشت اردبیل می‌تواند سبب خیزش گرد و خاک محلی شود.

تصویر رادار هواشناسی استان اردبیل نیز نشان می‌دهد مجموع بارش طی ۲۴ ساعت گذشته در استان اردبیل از صبح دیروز تا صبح امروز دوشنبه در نیمه شمالی استان بویژه در شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز، میزان بارش قابل توجه بوده است.

میزان بارش بطور متوسط از ۱ میلیمتر تا ۱۰ میلیمتر ثبت شده است.