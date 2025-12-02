به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با حضور ایوب درویشی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان، لیلاسادات ابطحی سرپرست امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مصطفی مرتضوی مدیر خانه مشروطیت و میثم بکتاشیان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در خانه تاریخی مشروطیت اصفهان افتتاح شد.

درویشی در این آئین اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نهادی باسابقه و اثرگذار در حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات است و در پرورش نسل پایه اقدامات بزرگی انجام داده است. قصه‌گویی نیز در پایداری فرهنگی و رشد و توسعه فرهنگ جامعه نقشی بی‌بدیل دارد.

وی افزود: قصه‌گویی پلی میان گذشته، حال و آینده است و در این دنیای پرتلاطم می‌تواند به جامعه آرامش ببخشد. قصه‌ها به کودکان و نوجوانان کمک می‌کند آرزوهای بزرگ داشته باشند، از گذشته درس بگیرند و برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با تأکید بر اهمیت این رویداد فرهنگی بیان کرد: اهمیت قصه‌گویی بر کسی پوشیده نیست و باید همه ظرفیت‌های استان برای برگزاری شایسته این جشنواره به کار گرفته شود. اینکه دبیرخانه این رویداد در خانه مشروطیت مستقر شده، یک پیام تاریخی دارد؛ زیرا این مکان یادآور عصر آزادی‌خواهی علما و مردم اصفهان و نقطه آغاز تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی کشور است. این انتخاب سبب می‌شود نسل امروز با مشروطه و مبارزات آزادی‌خواهانه آن دوره آشنا شود.

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با اهدافی چون ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی، توجه به نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، تقویت روایت تک‌نفره، ارتقای فرم‌های هنری قصه‌گویی، گسترش ارتباط با نهادهای فرهنگی غیرایرانی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه، تعمیق نگاه علمی به حوزه قصه‌گویی، تمرکز بر محتوا، شناسایی و حمایت از قصه‌گویان برتر و ایجاد پیوند میان قصه‌گویان و نخبگان ادبیات فارسی برگزار می‌شود.

این جشنواره در سه گرایش «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی کهن و مدرن» پذیرای آثار و اجراهای شرکت‌کنندگان خواهد بود.