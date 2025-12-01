فتح اللهی: کانون پرورش فکری زمینه‌ ساز تربیت نسلی اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی عصر دوشنبه در نشست اعضای کمیته برنامه ریزی استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان با تأکید بر اهمیت پرورش نسلی پویا و آگاه اظهار کرد: کودکان و نوجوانان هم‌چون خمیرمایه‌هایی‌هستند که می‌توان شاکله شخصیتی آن‌ها را به بهترین حالت ممکن شکل‌داد و چنانچه این دوران حساس را از دست بدهیم، در آینده نقشی در تغییر اندیشه و نگرش آنان نخواهیم‌داشت.

وی با اشاره به ضرورت گفتگو با نسل جدید در قالب زبان فرهنگ و هنر اضافه کرد: برای ایجاد ارتباط مؤثر با کودکان و نوجوانان باید از زبان مشترک استفاده کنیم و فرهنگ و هنر زبان مطلوب و جذاب به‌شمارمی‌رود.

فتح‌اللهی هم‌چنین با یادآوری پیشینه قصه‌گویی در سنت ایرانی افزود: در گذشته، شاهنامه‌خوانی در قهوه‌خانه‌ها سبب هم‌گرایی مردم و تقویت میراث فرهنگی بود و امروز نیز می‌توان با تداوم این مسیر، فرهنگ اصیل ایرانی را در میان نسل‌های جدید زنده نگه‌داشت.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های فرهنگی گفت: می‌توان انتظار داشت دستگاه‌های فرهنگی به‌تنهایی بار فرهنگی جامعه را به دوش بکشند و از این رو لازم است همه نهادها برای تربیت نسل آینده، یاری‌گر این کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشند تا در تربیت نسل آینده موفق عمل کنیم.

وی افزود: اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان نیز در صورت تأمین اعتبار لازم، یاریگر کانون پرورش فکری خواهد بود تا در برگزاری موفق این جشنواره گام بردارد.

جشنواره قصه‌گویی، پل ارتباط میان نسلی است

در ادامه سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با اشاره به فرآیند برگزاری بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری اظهار کرد: آشناسازی هرچه بیش‌تر جامعه، به ویژه‌نسل کودک و نوجوان با آئین‌ها و سنت‌های کشور از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با تاکید بر کاهش توجه نسل امروز به میراث و داشته‌های فرهنگی افزود: کانون پرورش فکری همواره به عنوان پل میان نسلی و پاسداشت گنجینه‌های سرزمین مادری بوده و قطار جشنواره قصه‌گویی سال‌ها است که به همت این مجموعه و شریکان فرهنگی شتاب‌گرفته است.

کوچک نژاد با ابراز امیدواری از همراهی و هم‌دلی تمامی دستگاه‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد فعال در عرصه فرهنگ اضافه کرد: جشنواره بین المللی قصه گویی تحت عنوان جهان با قصه کودکان را ببین در سه مرحله استانی، ملی و بین المللی برگزارمی‌شود.

وی افزود: این جشنواره در سه گرایش «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار می‌شود.

کوچک نژاد ادامه‌داد: گرایش کهن، قصه‌گویی آئینی سنتی، قصه‌گویی ۱۰۰ ثانیه‌ای و قصه‌گویی سنتی و کلاسیک؛ در گرایش مدرن، قصه‌گویی با ابزار، قصه‌گویی محیطی، قصه‌گویی زبان اشاره، پادکست قصه‌گویی، قصه‌گویی ۹۰ ثانیه‌ای و قصه‌گویی از قصه‌های نو و در گرایش تلفیقی، قصه‌گویی دینی، علمی، ایثار و قهرمانان و قصه‌گویی منظوم پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان ادامه داد: این رویداد در مرحله استانی روزهای ۱ و ۲ دی ۱۴۰۴ برگزارمی‌شود و سوم دی ماه نیز آئین اختتامیه مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان برگزار می‌گردد.

در ادامه الهام کمال‌پور، سرپرست معاونت فرهنگی کانون استان گیلان، نیز گفت: فعالیت کانون در حوزه قصه‌گویی محدود به جشنواره‌ها نیست و اجرای طرح امداد فرهنگی، برگزاری کارگاه‌ها در مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار، همگی در راستای ترویج فرهنگ قصه‌گویی و انتقال آموزه‌های تربیتی صورت‌می‌گیرد.

صغری قامتی‌مقدم، دبیر استانی جشنواره بیست و هفتم، نیز اظهار کرد: این جشنواره از کودکان هفت‌ساله تا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها را مخاطب قرار داده و تلاش دارد پیوند میان نسل‌ها را از طریق قصه حفظ‌کند.

وی افزود: بخش قصه‌گویی جشنواره شامل حوزه‌های سنتی، منظوم، آئینی، پادکست، زبان اشاره و قصه‌های کوتاه ۹۰ و ۱۰۰ ثانیه‌ای است و بخش علمی نیز شامل جستار، مقاله علمی، کتاب و پایان‌نامه می‌شود.

قامتی مقدم اضافه کرد: تاکنون بیش از هزار و ۴۸۹ نفر در مرحله استانی این جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند.