به گزارش خبرنگار مهر، بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با افتتاح دبیرخانه دائمی خود در خانه تاریخی مشروطیت اصفهان آغاز شد و مسیر تازهای در ترویج هنر قصهگویی و انتقال میراث فرهنگی ایران به جهان گشود. خانه مشروطیت، که از گذشته به عنوان نماد تحولات فرهنگی و آزادیخواهانه ایران شناخته میشود، اکنون به قلب عملیاتی و معنوی بزرگترین رویداد قصهگویی کشور تبدیل شده و با میزبانی از کودکان، نوجوانان و قصهگویان حرفهای، پیام فرهنگی و تمدنی ایران را به مخاطبان ملی و بینالمللی منتقل میکند.
میثم بکتاشیان، دبیر جشنواره و مدیرکل کانون پرورش فکری استان اصفهان، در مراسم افتتاحیه دبیرخانه اظهار کرد: قصهگویی میراثی ناملموس و ابزار بیبدیلی برای انتقال ارزشهای اخلاقی، فرهنگی و دینی است. انتخاب خانه مشروطیت به عنوان دبیرخانه دائمی، نه تنها امکان مدیریت حرفهای جشنواره را فراهم میکند، بلکه نمادی از پیوند تاریخ، فرهنگ و هنر ایران با نسلهای امروز و آینده است.
ثبت آثار شرکتکنندگان از سراسر ایران و جهان در سامانه جشنواره آغاز شده و تاکنون تعداد قابل توجهی اثر در سه گرایش اصلی قصهگویی کهن، مدرن و نوآورانه و تلفیقی ثبت شده است. بخش استانی جشنواره از اول تا سوم دیماه ۱۴۰۴ در تالار هنر شهرداری اصفهان برگزار میشود و فرصتی فراهم میکند تا استعدادهای جوان و کودکان و نوجوانان با تجربه رقابت سالم و ارتقای مهارتهای قصهگویی آشنا شوند. حضور فعال کودکان و نوجوانان در این بخش، اهمیت قصهگویی به عنوان ابزاری برای پرورش فرهنگی و اخلاقی نسل آینده را برجسته میکند.
بخش ملی و بینالمللی جشنواره نیز از ۲۵ تا ۲۷ بهمنماه ۱۴۰۴ در موزهشهر اصفهان برگزار خواهد شد و میزبان قصهگویان حرفهای و شرکتکنندگان خارجی است. این بخش، علاوه بر رقابت، فرصتی برای تبادل فرهنگی و تجربهای آموزشی فراهم میکند و نشان میدهد که ایران در عرصه قصهگویی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بینالمللی حضور فعالی دارد. قصهگویان خارجی و ایرانی آثار خود را ارائه میکنند و تنوع گرایشهای جشنواره این امکان را فراهم میآورد که روایتهای سنتی و مدرن ایران با شیوههای نوین قصهگویی ترکیب شده و تجربهای تازه برای مخاطبان ایجاد کنند.
خانه مشروطیت، به عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره، نقشی فراتر از ثبت آثار دارد و محیطی آموزشی برای کودکان و نوجوانان فراهم میکند. کارگاههای تخصصی، نشستهای نقد و بررسی آثار و جلسات آموزشی، امکان ارتقای مهارتهای هنری و فرهنگی نسل جوان را فراهم میآورد و پیوندی میان میراث فرهنگی گذشته و هنر قصهگویی امروز ایجاد میکند. به گفته بکتاشیان، آموزش نسلی آشنا با قصههای ایرانی، که بتواند هنر قصهگویی را در سطح ملی و بینالمللی عرضه کند، یکی از اهداف اصلی دبیرخانه است و خانه مشروطیت بهترین محیط برای تحقق این هدف است.
این جشنواره، علاوه بر نقش فرهنگی، نقش اجتماعی و آموزشی نیز دارد. کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با قصههای ایرانی و جهانی آشنا میشوند و مهارتهای ارتباطی، خلاقیت و تفکر انتقادی خود را ارتقا میدهند. کارشناسان ادبیات کودک و نوجوان معتقدند که بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی میتواند به یک برند فرهنگی جهانی برای ایران تبدیل شود و نشان دهد که قصهگویی بخش جداییناپذیری از هویت و میراث فرهنگی ایرانی است.
همزمان با برگزاری جشنواره، هاله قربانی، طراح پوستر، با الهام از بناهای شاخص اصفهان، جلوهای از فرهنگ و هنر ایرانی را در پوستر جشنواره برجسته کرده است تا مخاطبان ملی و بینالمللی همزمان با قصهگویی، تصویری از تمدن غنی ایران را دریافت کنند. این اقدام نشاندهنده تلاش دبیرخانه برای تلفیق هنر، آموزش و پیام فرهنگی و تمدنی در یک رویداد ملی و بینالمللی است.
بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری، با تمرکز بر پیوند تاریخ، فرهنگ، هنر و نسلهای آینده، پیام خود را به جهان ارسال میکند و نشان میدهد که ایران در عرصه قصهگویی، آموزش فرهنگی و انتقال میراث فرهنگی به مخاطبان جهانی، پیشرو و تأثیرگذار است. خانه مشروطیت اصفهان اکنون نه تنها یک مکان تاریخی بلکه قلب عملیاتی، آموزشی و معنوی این جشنواره است و میراث فرهنگی ایران را به مخاطبان جهانی معرفی میکند.
