حمایت از جامعه هدف بهزیستی از اولویت های دادستانی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان با هدف صیانت از حقوق عامه، حمایت از اقشار آسیبپذیر و تحقق عدالت اجتماعی از مراکز بهزیستی بازدید کرد و ادامه داد: همه دستگاههای اجرایی مؤظفند در چارچوب قانون، همکاریهای لازم را برای بهبود وضعیت مراکز و ارتقای کیفیت خدمات به مددجویان بهزیستی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در این بازدید مسائل و چالشهای مراکز توانبخشی، نگهداری و حمایتی بررسی شد، اظهار کرد: در تعامل با دستگاههای مسئول، راهکارهای عملی برای رفع مشکلات و ارتقای خدمات ارائه شود.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: حمایت از جامعه هدف بهزیستی و رفع موانع خدمترسانی به آنان، از اولویتهای مهم دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه است.
وی تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی مؤظفند در چارچوب قانون، همکاریهای لازم را برای بهبود وضعیت مراکز و ارتقای کیفیت خدمات به مددجویان بهزیستی داشته باشند.
موسویان افزود: موضوعاتی همچون کمبود تجهیزات، نیازهای درمانی و توانبخشی، مشکلات زیرساختی و ضرورت تسهیل ارتباط مراکز با دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته و دادستانی ضمن پیگیری مستمر، اقدامات قانونی و قضائی لازم را برای رفع نارساییها، تا حصول نتیجه انجام خواهد داد.
وی ابراز کرد: مقرر شد دستگاههای ذیربط در مهلت قانونی گزارش اقدامات خود را به دادستان مرکز استان ارائه کنند.
امیدواریم با پیگیری دادستانی مشکلات مددجویان رفع شود
همچنین سید مهران کشاورز سرپرست اداره کل بهزیستی استان، با قدردانی از حضور دادستان و گروه قضائی در مراکز بهزیستی، گفت: این بازدید فرصتی ارزشمند برای انتقال مستقیم دغدغههای مراکز بود و امیدواریم با پیگیریهای دادستانی و هماهنگی سایر دستگاهها، شاهد رفع سریع مشکلات و ارتقای سطح زندگی مددجویان باشیم.
بازدید از مراکز نگهداری معلولان، مراکز مشاوره و چند مرکز توانبخشی دیگر در سطح شهر یاسوج، از جمله برنامههای این حضور میدانی بود.
گفتنی است، ۶۲ مرکز توانبخشی در استان و ۲۳ مرکز در مرکز استان ۳ مرکز توانبخشی شبانه روزی اعصاب روان، ۲ مرکز سالمندان، ۳ مرکز ذهنی ۵ مرکز خانه کوچک و ۹ مرکز توانبخشی روزانه در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که در این مراکز بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر نگهداری میشوند.
نظر شما