فرمانده انتظامی جدید شهرستان دزفول معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان بردیا فرمانده انتظامی جدید شهرستان دزفول صبح امروز یکشنبه در آئین معارفه خود و تکریم فرمانده انتظامی پیشین شهرستان دزفول که در سالن شیخ انصاری دانشگاه آزاد برگزار شد، اظهار کرد: شهدای گرانقدر به ما آموختند با توکل بر خدا و حرکت در مسیر راستی و صداقت می‌توان به خوبی به جامعه و مردم خدمت کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌ها، پیگیری‌ها و مجاهدت‌های شبانه روزی سرهنگ یاری زاده فرمانده پیشین انتظامی دزفول، افزود: خدمات سرهنگ یاری زاده در تأمین آسایش و آرامش دیار مقاومت و پایداری مصداق واقعی مجاهد فی سبیل الله بوده است.

سرهنگ بردیا عنوان کرد: از اینکه از امروز با تقدیر خداوند و با حمایت، اعتماد و پیگیری فرماندهی انتظامی استان خوزستان این وظیفه خطیر بر دوش این سرباز کوچک ولایت سپرده شده خداوند را شاکر هستم و برای به ثمر نشاندن این وظیفه خطیر با توکل برخداوند و با همراهی و همنوایی همکاران سبزپوش خود و همچنین همراهی و همکاری شورای تأمین شهرستان سبزپوش تلاش خواهم کرد تا در این مسیر بتوانم کسب رضایت واقعی مردم را در کارنامه خود قرار دهم‌.

رکورد قابل توجه کشفیات مواد مخدر در دزفول

سرهنگ روح اله یاری زاده فرمانده انتظامی پیشین شهرستان دزفول نیز در سخنانی اظهار کرد: از نخستین روزی که مسئولیت خطیر فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول به بنده واگذار شد درک کردم که امانت سنگین صیانت از قانون و امنیت و آرامش به اینجانب سپرده شده است.

وی با اشاره به اجرای رویکرد عملیاتی، اطلاعی و مردم پایه در طول دوران خدمت خود در دزفول، افزود: در طول دو سال و دوماهی که بنده این مسئولیت خطیر را بر عهده داشتم تمرکز بر تثبیت نظم و امنیت در شهرستان بود.

فرمانده انتظامی پیشین دزفول تصریح کرد: در این دوسال بر اساس آمارها در زمینه کشفیات مواد مخدر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در شهرستان دزفول به یک رکورد جدید و چشمگیر دست یافتیم و در این مدت باندهای متعدد حاملین و فروشندگان خرد و کلان مواد مخدر منهدم شدند.

سرهنگ یاری زاده با اشاره به کشف و ضبط تعداد قابل توجهی سلاح‌های غیرمجاز در شهرستان دزفول طی دوسال اخیر، گفت: در زمینه برخورد مقابله‌ای و به روز با سارقین نیز سبزپوشان نیروی انتظامی شهرستان دزفول تا مرزهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی کشور به انجام عملیات پرداختند که اثرات این اقدامات در حوزه جرایم شهرستان قابل مشاهده است.

کاهش ۱۸ درصدی وقوع جرایم سرقت در دزفول

وی از کاهش ۱۸ درصدی وقوع جرایم سرقت در شهرستان دزفول طی سال گذشته خبر داد و افزود: جرایم خشن شهرستان دزفول نیز طی سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشت که این امر مرهون همدلی و تلاش‌های شبانه روزی سبزپوشان نیروی انتظامی و پشتیبانی شورای تأمین و دستگاه قضائی شهرستان بود.

وی در ادامه شناسنامه دار کردن ارازل و برخورد جدی با برهم زنندگان نظم و امنیت و توسعه ارتباط با مردم، افزایش مشارکت اجتماعی و امنیت پایدار را از دیگر دستاوردهای فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول طی دو سال اخیر عنوان کرد.

سرهنگ یاری زاده ضمن تبریک به سرهنگ بردیا فرمانده انتظامی جدید دزفول، عنوان کرد: با شناختی که از وی داریم یقین داریم که سیر صعودی تأمین امنیت شهرستان و مقابله با ناهنجاری‌ها و جرایم با قدرت و جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به خدمت ۲۰ ساله خود به مردم شهرستان دزفول از همکاری‌ها و همدلی‌های ائمه جمعه پیشین و جدید دزفول، فرماندار، دادستان، ریاست دادگستری، مجموعه شورای تأمین، کلیه مسئولان شهرستان، شیوخ، بزرگان، معتمدان، مردم و رسانه‌های شهرستان دزفول قدردانی کرد.

عمر خدمت و مدیریت محدود است

امام جمعه دزفول نیز گفت: عمر خدمت و مدیریت بسیار محدود است بنابراین مدیران باید برای خدمت به مردم از تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنند.

حجت الاسلام مسعود بهرام‌پور افزود: سرهنگ یاری زاده فرمانده پیشین انتظامی دزفول به خوبی تلاش کرد از این مدت کوتاه مسئولیت خود در این شهرستان استفاده کند و در این مراسم نیز گزارش پرافتخاری ارائه کرد تا نشان دهد باید فرصت‌ها را غنیمت بشماریم.

وی از زحمات سرهنگ یاری زاده قدردانی و اظهار امیدواری کرد در مسئولیت جدید در استان نیز توانمند باشد.

امام جمعه دزفول همچنین در پایان اظهار امیدواری کرد سرهنگ بردیا نیز در انجام وظایف خود موفق باشد و با توجه به توانمندی خود، هنگام تودیع کارنامه درخشانی داشته باشد.

شورای تأمین شهرستان در کنار فرمانده انتظامی جدید است

فرماندار ویژه شهرستان دزفول نیز در این آئین اظهار کرد: به نمایندگی از اعضای شورای تأمین و مردم شهرستان دزفول از زحمات سرهنگ‌یاری زاده که در طول دوران فرماندهی خود خوش درخشید قدردانی می‌کنیم.

علیرضا خردمند با بیان اینکه انتصاب سرهنگ یاری زاده در یک مسئولیت استانی، در جهت رشد و ارتقای وی بوده، افزود: امیدوار هستیم در مسئولیت جدید نیز مانند دوران مسئولیتشان در شهرستان دزفول موفق و سربلند باشند.

وی انتصاب سرهنگ بردیا به عنوان فرمانده انتظامی جدید دزفول را یک انتصاب هوشمندانه برشمرد و گفت: از این پس مجموعه شورای تأمین دزفول، مسئولان ادارات و مردم شهرستان همگی در مسیر مأموریت جدید سرهنگ بردیا در کنار وی خواهیم بود.

فرماندار ویژه شهرستان دزفول همچنین با اشاره به زحمات نیروی انتظامی در راستای تأمین نظم و امنیت جامعه، گفت: هر زمان که جامعه غرق در شادی، اندوه، تفریح و یا تعطیلات است و خانواده‌ها در کنار یکدیگر هستند اصلی ترین بخش مأموریت خطیر نیروهای انتظامی شروع می‌شود. این نیروها در تمام ایام حساس و شلوغ جامعه مقتدرانه به انجام رسالت می‌پردازند و همواره از خانواده‌های خود دور هستند که این امر نشان دهنده تلاش مجاهدانه و قابل ستایش سبزپوشان نیروی انتظامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بردیا تا پیش از این مسئولیت ریاست مرفوک عملیات ناجا در تهران را بر عهده داشت. سرهنگ یاری زاده نیز طی حکمی از سوی فرمانده انتظامی استان خوزستان به عنوان معاون عملیات فرماندهی استان خوزستان منصوب شده است.