به گزارش خبرنگار مهر، تیم الوحده امارات با هدایت ژوزه مورایس سرمربی پرتغالی و سرمربی سابق سپاهان، خود را برای انجام یک دیدار دوستانه مهم آماده می‌کند. این تیم که بازیکنان ایرانی مانند محمد قربانی، مبین دهقان و رضا غندی‌پور را در ترکیب دارد، روز چهارشنبه ۱۹ آذر در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی به مصاف تیم نامدار النصر عربستان خواهد رفت.

این مسابقه دوستانه به دلیل حضور کریستیانو رونالدو ستاره بزرگ فوتبال جهان، از حساسیت و جذابیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار می‌رود با استقبال بالای هواداران فوتبال در امارات همراه شود. الوحده که در هفته‌های اخیر عملکرد قابل قبولی داشته، این دیدار را فرصتی مهم برای ارزیابی وضعیت فنی تیم و آمادگی بازیکنانش پیش از ادامه رقابت‌های لیگ ادنوک امارات و لیگ نخبگان آسیا می‌داند.

در سوی دیگر، النصر نیز با جمعی از ستاره‌های بین‌المللی خود، از جمله رونالدو، به دنبال محک جدی در این بازی دوستانه است. تقابل مورایس با تیمی قدرتمند همچون النصر می‌تواند یکی از دیدنی‌ترین مسابقات تدارکاتی نیم‌فصل در فوتبال منطقه باشد.