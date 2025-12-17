مورایس سرمربی الشارجه امارات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فوتبال الشارجه به‌صورت رسمی از عقد قرارداد با خوزه مورایس، سرمربی پرتغالی، خبر داد. بر اساس این قرارداد مورایس هدایت تیم فوتبال بزرگسالان الشارجه را تا پایان فصل جاری ۲۰۲۵–۲۰۲۶ و همچنین در فصل آینده ۲۰۲۶–۲۰۲۷ بر عهده خواهد داشت.

سرمربی جدید الشارجه از رزومه‌ای قابل‌توجه و سوابق مربیگری ارزشمندی برخوردار است. مورایس در بخشی از دوران حرفه‌ای خود به‌عنوان دستیار ژوزه مورینیو در باشگاه‌های مطرح اروپایی از جمله اینترمیلان، رئال مادرید و چلسی فعالیت کرده و علاوه بر آن، تجربه سرمربیگری در تیم‌های مختلف عربی، آسیایی و آفریقایی را نیز در کارنامه دارد؛ از جمله الهلال، الشباب و الحزم عربستان، الترجی تونس، الوحده امارات، چونبوک هیوندای کره جنوبی و سپاهان ایران.

مورایس در طول دوران مربیگری خود موفق به کسب ۶ عنوان قهرمانی شده است؛ او در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دو عنوان قهرمانی لیگ و جام حذفی کره جنوبی را همراه با چونبوک هیوندای به دست آورد، در سال ۲۰۲۱ با الهلال قهرمان لیگ عربستان شد، پیش از آن در سال ۲۰۱۵ جام سوپرجام عربستان را با الشباب فتح کرد و در نهایت در سال ۲۰۲۴ موفق شد جام حذفی ایران را همراه با سپاهان کسب کند.

در همین رابطه، ابراهیم صالح سمبیج، عضو هیئت‌مدیره باشگاه الشارجه و رئیس شرکت فوتبال این باشگاه، با ابراز خرسندی از نهایی شدن قرارداد با خوزه مورایس، ابراز امیدواری کرد این اقدام در راستای برنامه‌ها و چشم‌انداز آینده باشگاه، به ثبات و پیشرفت هرچه بیشتر تیم کمک کند.

وی همچنین تأکید کرد: قرارداد با مورایس کاملاً در چارچوب ضوابط و سیاست‌های هیأت‌مدیره باشگاه الشارجه و با رعایت کامل معیارهای حرفه‌ای در فرآیند مذاکره و تنظیم قرارداد منعقد شده است. سمبیج ضمن رد شایعات غیرمسئولانه مطرح‌شده درباره نحوه جذب سرمربی جدید، تصریح کرد مذاکرات با مورایس پس از پایان همکاری او با باشگاه قبلی‌اش انجام شده و این مربی در آن مقطع، آزادانه امکان دریافت پیشنهاد و عقد قرارداد با هر باشگاهی را داشته است.