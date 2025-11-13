به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو مانچینی رسماً هدایت تیم السد قطر را بر عهده گرفت و قراردادی تا سال ۲۰۲۸ امضا کرد.

با اعلام رسمی باشگاه السد قطر، سرمربی سابق تیم ملی عربستان که سابقه نشستن روی نیمکت تیم ملی ایتالیا و باشگاه منچستر سیتی انگلیس را دارد، هدایت این تیم را برای دو فصل و نیم بر عهده خواهد داشت.

مانچینی که سابقه قهرمانی در یورو ۲۰۲۰ با تیم ملی ایتالیا را دارد، پس از جدایی از تیم ملی عربستان سعودی در اکتبر ۲۰۲۴، حالا بار دیگر به فوتبال خاورمیانه بازگشته است. او روز چهارشنبه وارد دوحه شد و امروز پنجشنبه قرارداد رسمی خود را با السد به ارزش ۵ میلیو دلار امضا کرد. این قرارداد تا ماه سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد.

السد در حال حاضر در رتبه ششم جدول قرار دارد و اولین آزمون بزرگ و آسیایی مانچینی روی نیمکت این تیم، دیدار حساس مقابل الوحده امارات در چارچوب لیگ نخبگان آسیا در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴ خواهد بود.