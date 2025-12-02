دستگاه قضایی برای حل مشکلات آسفالت و روشنایی معابر در نکا ورود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین کلنگ زنی طرح توسعه دادگستری شهرستان نکا، اظهار کرد: در پی سفر رئیس قوه قضائیه به استان مازندران، موضوع احداث ساختمان‌های اداری و بهبود وضعیت موجود مورد توجه و پیگیری قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با عنایت رئیس قوه قضائیه، اعتبار لازم جهت توسعه ساختمان‌های اداری در حوزه‌های قضائی استان تخصیص یافته تا با احداث ادارات مناسب، رضایت همکاران و مراجعان به دستگاه قضائی حاصل شود.

پوریانی با اشاره به برخی مشکلات موجود نکا در حوزه آسفالت خیابان‌ها و روشنایی معابر که موجب بروز حوادث متعدد برای مردم شهرستان شده است، تاکید کرد: در راستای حفظ حقوق عامه، دستگاه قضائی استان به موضوع ورود کرده و معضلات مذکور را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تقدیر از خدمات رئیس دادگستری و دادستان نکا، افزود: با پیگیری ویژه و تلاش معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان، اقدامات لازم در خصوص بهبود وضعیت ساختمان اداری دادگستری شهرستان صورت گرفته و ان شاء الله ساختمانی در شأن مردم و همکاران با بهره مندی از همه ظرفیت‌های موجود در شهرستان احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

پوریانی با بیان اینکه پروژه طرح توسعه دادگستری شهرستان نکا در محوطه ساختمان دادگستری و به صورت مستقل احداث خواهد شد، اظهار کرد: با بهره برداری از این طرح در ۷ طبقه، دوهزار و ۴۷۰ متر مربع به مساحت دادگستری شهرستان افزوده می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژه مذکور را حدود ۷۵۰ میلیارد ریال عنوان و تاکید کرد: پروژه طرح توسعه دادگستری شهرستان نکا، از حساب خاص در اختیار قوه قضائیه و بودجه عمومی و همچنین ظرفیت‌های استانی، شهرستانی و خیرین تأمین و به بهره برداری خواهد رسید.