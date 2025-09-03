به گزارش خبرنگار مهر عباس پوریانی شامگاه چهارشنبه در حاشیه کلنگزنی ساختمان جدید دادگستری نوشهر اظهار کرد: پروژه طرح توسعه ساختمان جدید دادگستری شهرستان نوشهر از مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان مازندران است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: ساختمان جدید دادگستری نوشهر با مساحت ۲ هزار و ۱۰۰ متر مربع و در ۵ طبقه احداث خواهد شد.
پوریانی خاطرنشان کرد: با توجه به نامناسب بودن شرایط ساختمان فعلی دادگستری نوشهر و ایجاد مشکلات متعدد برای همکاران و مراجعان، احداث این ساختمان مورد توجه قرار گرفته و در مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان مازندران گنجانده شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین در آئین کلنگزنی ساختمان دادسرای کلاردشت بیان کرد: با توجه به اینکه شهرستان کلاردشت فاقد ساختمان دادسرا بوده و وضعیت مطلوبی نداشت، در راستای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان، امروز پروژه احداث ساختمان دادسرای کلاردشت کلنگزنی شد.
پوریانی افزود: انشاءالله با بهرهمندی از همه ظرفیتهای شهرستان، شاهد افتتاح ساختمانی مناسب و در شأن مردم کلاردشت با متراژ ۳ هزار متر مربع خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه بر لزوم رعایت استانداردهای مرتبط با مبلمان شهری در ساخت و سازها تاکید کرد.
