به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با خیرین، صنعتگران و تولیدکنندگان شهرستان‌های بهشهر و گلوگاه، حمایت کامل دستگاه قضائی استان را از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و فعالان بخش صنعت اعلام کرد.

وی افزود: دستگاه قضائی استان در کنار سرمایه‌گذاران و صنعتگران قرار دارد و با تمام توان در جهت رفع موانع تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تلاش خواهد کرد.

پوریایی همچنین در مراسم کلنگ زنی پروژه طرح توسعه دادگستری بهشهر و دادسرای گلوگاه افزود: اظهار کرد: دادگستری مازندران از حیث ساختمان‌های اداری در وضعیت مناسبی قرار نداشت که در این راستا طی سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان، مبلغی برای توسعه ساختمان‌های دستگاه قضائی مازندران مصوب شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: وضعیت نامطلوب فضای ساختمان‌های اداری دادگستری استان موجب بروز نارضایتی بین مراجعان به دستگاه قضائی و همکاران شده بود که ان شاء الله به برکت سفر رئیس قوه قضائیه و مشارکت و همراهی خیرین و همچنین مسئولین شهرستانی نسبت به رفع دغدغه‌های موجود اقدام خواهد شد.

پوریانی با بیان اینکه توسعه ساختمان‌های اداری حوزه‌های قضائی مازندران با بهره مندی از همه ظرفیت‌ها در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: طرح توسعه ادارات دادگستری کلاردشت و نوشهر در هفته گذشته کلنگ زنی شد و طی هفته‌های آتی، با فراهم شدن شرایط لازم، طرح توسعه و کلنگ زنی چندین ساختمان اداری دادگستری استان نیز مد نظر قرار خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به طرح توسعه دادگستری بهشهر، اظهار کرد: این ساختمان در سطح اشغال ۴۰۰ مترمربع و در ۴ طبقه احداث خواهد شد که با تحقق این مهم یکهزار و ۶۰۰ مترمربع به فضای ساختمان اداری شهرستان بهشهر افزوده می‌شود.

پوریانی خاطرنشان کرد: پروژه طرح توسعه دادگستری بهشهر از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، مصوب شده که با کمک خیرین و ظرفیت‌های شهرستانی احداث خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین گفت: طرح احداث ساختمان جدید دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گلوگاه نیز در سطح اشغال ۶۸۰ مترمربع و در ۳ طبقه برنامه ریزی شده و با احداث آن یکهزار و ۵۰۰ مترمربع به فضای قبلی افزوده خواهد شد.

پوریانی خاطرنشان کرد: این پروژه در راستای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به مازندران و از محل اعتبارات حساب خاص و همراهی و کمک خیرین و ظرفیت‌های شهرستانی احداث خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ان شاء الله این پروژه‌ها در کمترین زمان ممکن احداث شده و در اختیار مراجعان خواهد بود تا دغدغه‌های مردم و همکاران در این خصوص مرتفع شود.

پوریانی در ادامه از چند طرح گردشگری و صنعتی در شرق استان مازندران بازدید و با مدیران این واحدهای تولیدی دیدار و گفتگو کرد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضائی مازندران مصمم است در مسیر توسعه اقتصادی استان به ویژه در بخش‌های گردشگری و صنعت، حامی مطمئن سرمایه‌گذاران باشد و با تعامل سازنده، به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.