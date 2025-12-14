به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی ظهر امروز یکشنبه در حاشیه حضور در دانشگاه شهید چمران اهواز و در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست خود با دانشجویان این دانشگاه اظهار کرد: این برنامه با وجود تأخیر، در فضایی بسیار پرشور و فعال برگزار شد و از نظر من نتیجهای مثبت و ارزشمند داشت.
وی افزود: یکی از ملزومات مهم این است که مسئولان در کنار دانشجویان حضور پیدا کنند. من حدود ۱۰ سال است که در مناسبتهای مختلف، هر زمان فرصت فراهم شود در جمع دانشجویان حاضر میشوم و این جلسات را یک ضرورت میدانم.
جلیلی با تأکید بر دوطرفه بودن این نشستها گفت: در این دیدارها سعی میکنیم گفتوگوها تعاملمحور باشد؛ یعنی مسئولان بیشتر شنونده باشند تا سخنران. این گفتگوها از نظر من تجربهای بسیار ارزشمند است.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: اول اینکه شما میفهمید دانشجو چگونه فکر میکند، مسائل را با چه نگاهی میبیند و چه دغدغههایی دارد و دوم اینکه دانشجو نیز حرفهای مسئول را از نزدیک میشنود، سوال میپرسد و بحث را ادامه میدهد.
وی تصریح کرد: همین فرآیند باعث میشود نگاه مسئولان و دانشجویان به هم نزدیکتر شود و بسیاری از سوءبرداشتها و فاصلهها کاهش یابد.
جلیلی در پایان بیان کرد: صادقانه عرض میکنم، نشستن در جمع دانشجویان نهتنها خستهکننده نیست، بلکه خستگی را هم از انسان میگیرد و این جلسات همواره برای من مبارک و انگیزهبخش بوده است.
