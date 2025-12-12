میقانی: برف و مه غلیظ در محورهای کوهستانی خراسان‌ شمالی آغاز شد

مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون بارش باران در تمامی محورهای خراسان شمالی جریان دارد و در محورهای کوهستانی، بارش برف آغاز شده است.

وی با اشاره به وضعیت محورهای برف‌گیر افزود: در محور بجنورد–اسفراین (گردنه اسدلی) و حصار حسینی بارش برف گزارش شده و سطح جاده‌ها لغزنده است و همچنین محور بجنورد–آشخانه (گردنه امین‌الله) با مه غلیظ همراه بوده و دید رانندگان کاهش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان‌شمالی تصریح کرد: راهداران از ساعات اولیه امروز در محورهای مختلف مستقر شده‌اند و عملیات برف‌روبی، شن‌پاشی و نمک‌پاشی به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

میقانی از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت محورها اطلاع کسب کرده و در مسیرهای کوهستانی با سرعت مطمئنه، تجهیزات زمستانی و چراغ روشن تردد کنند.

وی تأکید کرد: سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آخرین اطلاعات ترافیکی و وضعیت راه‌های استان را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.