میقانی: برف و مه غلیظ در محورهای کوهستانی خراسان‌ شمالی آغاز شد

مهدی میقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماکنون بارش باران در تمامی محورهای خراسان شمالی جریان دارد و در محورهای کوهستانی، بارش برف آغاز شده است.
وی با اشاره به وضعیت محورهای برفگیر افزود: در محور بجنورد–اسفراین (گردنه اسدلی) و حصار حسینی بارش برف گزارش شده و سطح جادهها لغزنده است و همچنین محور بجنورد–آشخانه (گردنه امینالله) با مه غلیظ همراه بوده و دید رانندگان کاهش یافته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسانشمالی تصریح کرد: راهداران از ساعات اولیه امروز در محورهای مختلف مستقر شدهاند و عملیات برفروبی، شنپاشی و نمکپاشی بهصورت مستمر انجام میشود.
میقانی از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت محورها اطلاع کسب کرده و در مسیرهای کوهستانی با سرعت مطمئنه، تجهیزات زمستانی و چراغ روشن تردد کنند.
وی تأکید کرد: سامانه ۱۴۱ بهصورت شبانهروزی آخرین اطلاعات ترافیکی و وضعیت راههای استان را در اختیار شهروندان قرار میدهد.
نظر شما