مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر کلیه محورهای خراسان شمالی پوشیده از ابر بوده و شرایط جوی متغیر است.

وی با اشاره به وضعیت محورهای پرتردد افزود: محور بجنورد–آشخانه (گردنه امین‌الله) همراه با بارش پراکنده باران گزارش شده و محور گرمه–میامی و محور بجنورد–اسفراین (گردنه پلمیس) مه‌آلود هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب در این محورها تردد کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین تصریح کرد: تیم‌های راهداری در حال آماده‌باش کامل بوده و هرگونه تغییر وضعیت جوی و انسداد احتمالی محورهای استان به‌صورت مستمر رصد و اطلاع‌رسانی می‌شود.