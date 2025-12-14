مهدی میقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر کلیه محورهای خراسان شمالی پوشیده از ابر بوده و شرایط جوی متغیر است.
وی با اشاره به وضعیت محورهای پرتردد افزود: محور بجنورد–آشخانه (گردنه امینالله) همراه با بارش پراکنده باران گزارش شده و محور گرمه–میامی و محور بجنورد–اسفراین (گردنه پلمیس) مهآلود هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب در این محورها تردد کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
وی همچنین تصریح کرد: تیمهای راهداری در حال آمادهباش کامل بوده و هرگونه تغییر وضعیت جوی و انسداد احتمالی محورهای استان بهصورت مستمر رصد و اطلاعرسانی میشود.
