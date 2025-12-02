به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، گفت: چندی قبل گزارش وقوع یک درگیری مرگبار در قهوه‌خانه‌ای واقع در محله شادآباد به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به محل اعزام شدند و با جسد مردی مواجه شدند که بر اثر جراحات شدید ناشی از ضربات پی‌درپی سلاح سرد به قتل رسیده بود.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول در جریان یک درگیری گروهی با چهار مرد جوان هدف انتقام‌جویی قرار گرفته است و این افراد با برنامه‌ریزی قبلی و در حالی که سلاح سرد به‌همراه داشتند وارد قهوه‌خانه شده و پس از مشاهده مقتول، وی را هدف ضربات متعدد قرار داده و سپس از محل گریخته بودند.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: کارآگاهان در نخستین مرحله از تحقیقات، با اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از روش‌های پلیسی، موفق به شناسایی هویت متهمان شدند و سه نفر از آنان در عملیات‌های جداگانه دستگیر و در بازجویی‌های اولیه به نقش خود در این درگیری مرگبار اعتراف کردند.

سرهنگ نثاری گفت: در ادامه تحقیقات، با پیگیری سرنخ‌های کارآگاهی و انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی، مخفیگاه چهارمین متهم نیز شناسایی شد و این فرد پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات منسجم دستگیر و به اداره دهم منتقل شد که در جریان بازجویی، صراحتاً به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان داد عاملان این جنایت از مدت‌ها قبل با مقتول بر سر درگیری‌های گذشته دچار اختلاف بوده‌اند و این خصومت‌های طولانی‌مدت نهایتاً به قتل منجر شده است.

سرهنگ مرتضی نثاری در پایان گفت: هر چهار متهم برای کشف سایر ابعاد پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد.