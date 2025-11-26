پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری قاتل فراری جوان افغانستانی که پس از ارتکاب جنایت از پایتخت گریخته بود، خبر داد و جزئیات این پرونده را تشریح کرد.
وی گفت: در پی وقوع درگیری مرگآور در محله بهارستان تهران، بلافاصله موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
تیم رسیدگیکننده با حضور در صحنه حادثه، با جسد مردی جوان از اتباع افغانستان مواجه شد که بر اثر سه ضربه چاقو جان خود را از دست داده بود. بررسیهای میدانی نشان داد عامل قتل از دوستان مقتول بوده و احتمالاً بهعنوان مهمان وارد خانه وی شده، چرا که هیچگونه آثار تخریب روی در ورودی وجود نداشت.
سرهنگ نثاری ادامه داد: با بازبینی دوربینهای مداربسته اطراف محل و بررسی شواهد صحنه، تصویر مظنون به دست آمد و هویت وی در مرحله بعدی بهطور کامل شناسایی شد. تحقیقات نشان داد متهم پس از ارتکاب جنایت، از تهران به پاکدشت و سپس به شهرضا متواری شده و در یک گاوداری در حومه شهرضا مخفی شده است.
وی افزود: کارآگاهان اداره دهم با هماهنگی مقام قضائی و پس از چند روز رصد اطلاعاتی و مراقبت نامحسوس، در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهم را در شهرضا دستگیر و به تهران منتقل کنند.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم در بازجوییهای اولیه به قتل جوان افغانستانی اعتراف کرده و عنوان داشته که مقتول در گذشته با برادرش اختلاف مالی داشته و او نیز برای انتقامگیری مرتکب این جنایت شده است.
سرهنگ نثاری افزود: جسد مقتول برای بررسی تخصصی به پزشکی قانونی منتقل و متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی جهت تحقیقات تکمیلی و روشن شدن ابعاد پرونده قرار دارد.
