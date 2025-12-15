کشف و دستگیری متهمان پرونده درگیری منجر به قتل در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری اعلام کرد: در ساعات بامداد روز سوم مهرماه ۱۴۰۴، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل و انتقال جسد به بیمارستان الغدیر به اکیپ بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم به همراه کارشناسان مرکز تشخیص هویت در سردخانه بیمارستان حضور یافتند که جسد مردی به هویت معلوم، ۲۵ ساله، مجرد، پیچیدهشده در ملحفه بیمارستانی مشاهده شد. در بررسیهای اولیه، آثار یک جراحت در پشت سر و ناحیه گوش چپ، یک جراحت در قفسه سینه سمت چپ و همچنین آثار جراحات دفاعی در انگشتان هر دو دست مقتول مشهود بود.
سرهنگ نثاری ادامه داد: بررسیهای میدانی اولیه نشان داد حدود ساعت ۰۰:۳۰ بامداد، مقتول به همراه دوست خود به هویت رامین در محدوده خیابان شمیران نو اقدام به ایجاد مزاحمت برای دو نفر خانم کردهاند که در پی حضور نامزد یکی از آنها به هویت جمشید، درگیری لفظی به نزاع فیزیکی منجر شده است.
وی افزود: در جریان این درگیری، افراد دیگری از دوستان جمشیدیه نامهای فرهاد و حامد از راه رسیده و هر سه نفر با استفاده از چاقو ضرباتی به مقتول و همراهش وارد میکنند و سپس دو نفر از متهمان از محل متواری میشوند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اولیه و بنا به دستور بازپرس جنایی، جسد مقتول جهت تعیین دقیق علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد. همچنین در ادامه بلافاصله طی یک عملیات ضربتی، چهار نفر از مرتبطین پرونده شامل دو خانم و دو نفر از طرفین درگیری شناسایی و دستگیر شدند که در تحقیقات اولیه ضمن اقرار به شرکت در نزاع، عنوان داشتند درگیری با استفاده از سلاح سرد رخ داده است.
سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: متهمان دستگیرشده پس از تکمیل تحقیقات به اتهام مشارکت در نزاع دستهجمعی منجر به قتل با قرار تأمین مناسب تحت نظر قرار گرفتند. همچنین در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی شبانهروزی، سرانجام با شناسایی مخفیگاه متهمان متواری در محدوده بازار تهران و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، هر دو متهم اصلی پرونده به نامهای فرهاد و حامد دستگیر و جهت ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
سرهنگ نثاری در پایان تأکید کرد: پیشگیری، همکاری شهروندان و اعتماد به پلیس، مهمترین عوامل کاهش نزاعهای مرگبار و تأمین امنیت عمومی است.
توصیههای پلیسی
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به پیامدهای سنگین نزاعهای خیابانی منجر به درگیریهای مرگبار، به شهروندان توصیه کرد:
• هرگونه ایجاد مزاحمت، درگیری لفظی یا نزاع خیابانی میتواند در کوتاهترین زمان به خشونت شدید و حوادث جبرانناپذیر منجر شود؛ ازاینرو شهروندان باید از هرگونه رفتار تحریکآمیز در معابر عمومی خودداری کنند.
• در صورت بروز اختلاف یا مشاجره، محل را ترک کرده و موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند و از ورود شخصی به نزاع پرهیز کنند.
• حمل و استفاده از سلاح سرد از جمله چاقو و سایر سلاحهای سرد نهتنها جرم محسوب میشود، بلکه عامل اصلی تشدید نزاعها و افزایش تلفات جانی است.
• خانوادهها لازم است نظارت بیشتری بر رفتار اجتماعی و رفتوآمد جوانانداشته و آنان را نسبت به عواقب قانونی و کیفری شرکت در نزاعهای خیابانی آگاه کنند.
• افرادی که بهعنوان شاهد یا مطلع در صحنههای درگیری حضور دارند، همکاری سریع و صادقانه با پلیس را در اولویت قرار دهند تا از فرار عاملان جرم جلوگیری شود.
