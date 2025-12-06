محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن روز دانشجو از اجرای طرح نیمبها شدن بلیت سینما آزادی کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: سینما آزادی به منظور ارج نهادن به جایگاه دانشجویان و افزایش دسترسی این قشر به فعالیتهای فرهنگی، طرح ویژه تخفیف ۵۰ درصدی بلیت اکرانهای سینمایی را در دستور کار قرار داده است.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه افزود: این طرح از روز شنبه ۱۵ آذرماه آغاز میشود و تا روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و در این بازه زمانی، دانشجویان میتوانند از تخفیف ویژه بلیت سینما آزادی بهرهمند شوند.
کنجوری افزود: در قالب این طرح، دانشجویان با مراجعه به سایت gishheh7.ir و استفاده از کد تخفیف danesh1404 میتوانند بلیت فیلمهای در حال اکران در سینما آزادی کرمانشاه را با ۵۰ درصد تخفیف بهصورت اینترنتی تهیه کنند.
وی تصریح کرد: این تخفیف صرفاً شامل خرید اینترنتی از طریق سامانه فروش بلیت گیشه ۷ است و خرید حضوری بلیت در گیشه سینما مشمول این طرح نخواهد شد.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه هدف از اجرای این برنامه را حمایت از قشر جوان و دانشجو عنوان کرد و گفت: فراهم کردن فرصت مناسب برای حضور پررنگتر دانشجویان در رویدادهای فرهنگی و هنری، از مهمترین اهداف اجرای چنین طرحهایی است که میتواند به پویایی فضای فرهنگی استان کمک کند.
