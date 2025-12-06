  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

نیم‌بها شدن بلیت سینما آزادی کرمانشاه ویژه روز دانشجو

کرمانشاه- مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه از اجرای طرح تخفیف ۵۰ درصدی بلیت سینما آزادی به مناسبت روز دانشجو خبر داد.

محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن روز دانشجو از اجرای طرح نیم‌بها شدن بلیت سینما آزادی کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: سینما آزادی به منظور ارج نهادن به جایگاه دانشجویان و افزایش دسترسی این قشر به فعالیت‌های فرهنگی، طرح ویژه تخفیف ۵۰ درصدی بلیت اکران‌های سینمایی را در دستور کار قرار داده است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه افزود: این طرح از روز شنبه ۱۵ آذرماه آغاز می‌شود و تا روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و در این بازه زمانی، دانشجویان می‌توانند از تخفیف ویژه بلیت سینما آزادی بهره‌مند شوند.

کنجوری افزود: در قالب این طرح، دانشجویان با مراجعه به سایت gishheh7.ir و استفاده از کد تخفیف danesh1404 می‌توانند بلیت فیلم‌های در حال اکران در سینما آزادی کرمانشاه را با ۵۰ درصد تخفیف به‌صورت اینترنتی تهیه کنند.

وی تصریح کرد: این تخفیف صرفاً شامل خرید اینترنتی از طریق سامانه فروش بلیت گیشه ۷ است و خرید حضوری بلیت در گیشه سینما مشمول این طرح نخواهد شد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه هدف از اجرای این برنامه را حمایت از قشر جوان و دانشجو عنوان کرد و گفت: فراهم کردن فرصت مناسب برای حضور پررنگ‌تر دانشجویان در رویدادهای فرهنگی و هنری، از مهم‌ترین اهداف اجرای چنین طرح‌هایی است که می‌تواند به پویایی فضای فرهنگی استان کمک کند.

