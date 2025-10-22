خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ استان مرکزی با موقعیت استراتژیک خود در قلب شبکه ترانزیتی کشور، روزانه میزبان هزاران خودرو و مسافر است؛ اما این شریانهای حیاتی، گاهی به مسیرهای پرخطر و تهدیدکننده زندگی بدل میشوند.
محورهای ازنا شازند، ساوه همدان، خنداب، خنداب کمیجان، قرهکهریز، تفرش و دوربرگردان خانه میران، از جمله نقاط حادثهخیز استان هستند که سالانه جان شمار قابل توجهی از مسافران را میگیرد و ضرورت بازنگری فوری در ایمنسازی آنها را بیش از پیش آشکار میسازد.
حجم بالای تردد خودروهای سبک و سنگین، پیچهای ناایمن، کمبود علائم هشداردهنده و زیرساختهای ناکافی، این مسیرها را به معابر خطرناک تبدیل کرده است، چنانچه
آمار تصادفات در این محورها، هشداری جدی برای مسئولان ذیربط است و نشان میدهد که بدون اقدام فوری در زمینه ایمنسازی، تجهیز جادهها و مدیریت ترافیک، شمار تلفات جادهای کاهش نخواهد یافت.
۳۵۰ کیلومتر راه در مرکزی در قالب طرحهای ملی و استانی احداث میشود
مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۵۰ کیلومتر از پروژههای راهسازی در محورهای مختلف این استان در مرحله احداث، تکمیل و بهرهبرداری قرار دارد.
جواد لنجابی افزود: عملیات احداث باند دوم در محورهای دلیجان–خمین–الیگودرز، اراک–فرمهین، ساوه–تهران، دلیجان–نراق، خمین–شازند و جاده دسترسی فرودگاه اراک به طول ۱۵۰ کیلومتر در حال اجرا است.
لنجابی گفت: همچنین ۱۰۰ کیلومتر از محورهای فرمهین–کمیجان–قهاوند و راهجرد–آشتیان–فرمهین با هدف ارتقا به راه اصلی و با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال در حال اجرا است.
لنجابی افزود: در بخش آزادراه، پروژه کنارگذر شمالی اراک با پیشرفت ۴۰ درصد و آزادراه اراک–خرمآباد به طول ۱۰۱ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد، از مهمترین طرحهای این ادارهکل است.
وی تصریح کرد: برای تکمیل آزادراههای استان، تأمین ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار سهم دولت ضروری است و با اختصاص این منابع، اجرای پروژهها با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: این استان دارای شبکهای گسترده از راهها به طول مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ و نیم کیلومتر است که شامل آزادراهها، بزرگراهها، راههای اصلی، فرعی و روستایی میباشد.
وی افزود: در این مدت ۲۳ کیلومتر آزادراه جدید در استان مرکزی احداث شده و طول کل آزادراهها به ۲۴۹ کیلومتر رسیده است.
لنجابی تصریح کرد: ۱۳ کیلومتر بزرگراه جدید نیز در استان ساخته شده و طول بزرگراهها به ۵۴۰.۲ کیلومتر افزایش یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: در راستای کاهش نقاط پرحادثه، یک تقاطع غیرهمسطح در محور اراک-خمین و مقابل پارک علم و فناوری احداث شده که نقش مؤثری در کاهش تصادفات ایفا خواهد کرد.
افزایش ۱۴ درصدی تصادفات جادهای و ۶ درصدی میزان فوتیها استان مرکزی
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری، تصادفات جادهای استان ۱۴ درصد و شمار فوتیهای ناشی از حوادث رانندگی ۶ درصد افزایش یافته است.
سرهنگ روحالله آشوری با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان گفت: میزان تردد در جادههای استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است و این استان پس از تهران و البرز، در رتبه سوم بیشترین حجم ترافیک جادهای کشور قرار دارد.
وی افزود: در پنج ماه نخست سال جاری بیش از ۱۳۱ میلیون تردد در جادههای استان مرکزی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد را نشان میدهد.
سرهنگ آشوری تصریح کرد: مجموع مسیرهای جادهای استان ۶ هزار و ۴۳۱ کیلومتر است که از این میزان، حدود ۵ هزار و ۶۸۰ کیلومتر دوطرفه و بدون جداکننده و ۴ هزار و ۴۵۶ کیلومتر جاده روستایی است.
سرهنگ آشوری افزود: هماکنون به ازای هر ۲۳ کیلومتر یک دوربین کنترل سرعت فعال است، در حالی که میانگین کشوری نصب دوربینها یک دستگاه به ازای هر ۲۹ کیلومتر است.
وی گفت: در جادههای استان مرکزی ۸۹ دوربین ثبت سرعت و ۴۶ دوربین نظارتی نصب شده و جانماییهای جدیدی برای گسترش پوشش هوشمند مسیرها انجام گرفته است.
سرهنگ آشوری تاکید کرد: بر اساس آمارهای ثبتشده، ۳۳ درصد تصادفات پنج ماه اخیر در بزرگراهها، ۲۵ درصد در جادههای فرعی رخ داده و ۶۹ درصد از این تصادفات مربوط به خودروهای سواری بوده است.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: تکمیل تنها ۵۰۰ تا ۷۰۰ متر از محور زالیان میتواند از وقوع تصادفات خطرناک جلوگیری کند و نصب جداکنندهها در محورهای پرخطر امری ضروری است.
وی افزود: برخی نقاط حادثهخیز از جمله تقاطع خانه میران نیازمند اجرای فوری طرحهای اصلاحی هستند و تکمیل آزادراه شمال–جنوب و رفع مشکلات معارضین، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سرهنگ آشوری گفت: در شهرستانهای اراک، خنداب، محلات، آشتیان و دلیجان، حوادث رانندگی منجر به فوت کاهش یافته، در حالی که شهرستانهای کمیجان، خمین، تفرش، زرندیه و شازند با افزایش فوتیها مواجه بودهاند.
وی تصریح کرد: با وجود کاهش تصادفات در برخی مناطق، استان مرکزی همچنان با چالشهای جدی ایمنی جادهای مواجه است و نیازمند اقدامات فوری در اصلاح نقاط پرخطر و توسعه زیرساختهای هوشمند کنترل ترافیک است.
ایمنسازی ۹۴ نقطه حادثهخیز در محورهای استان مرکزی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اجرای طرحهای ایمنی در محورهای مواصلاتی، ۹۴ نقطه حادثهخیز در استان شناسایی و ایمنسازی شده و اقدامات گستردهای برای ارتقای ایمنی و کاهش تلفات جادهای در دست اجرا است.
روح الله محسن زاده افزود: در هفتماهه اخیر نیز ۷۰ نقطه مستعد حادثه در سطح استان ایمنسازی شده که شامل ۲۵ نقطه با احداث روشنایی نقطهای و ۴۵ نقطه با اصلاح هندسی، تعریض پلها، رفع نقاط پرتگاهی و سایر اقدامات ایمنی بوده است.
وی با اشاره به نصب تجهیزات هوشمند نظارتی گفت: تاکنون ۴۹ سامانه دوربین نظارتی، ۸۹ سامانه ثبت تخلفات و ۸۴ سامانه ترددشمار در محورهای استان نصب شده که نقش مهمی در پایش ترافیک، مدیریت عبور و مرور و کاهش تصادفات دارند. تا پایان سال نیز ۴۳ سامانه جدید به این شبکه افزوده خواهد شد.
مدیرکل راهداری استان مرکزی گفت: برای رفع کامل نقاط حادثهخیز استان، ۱,۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که تاکنون ۸۰۰ میلیارد ریال آن تأمین و در صورت تخصیص کامل، هشت نقطه باقیمانده نیز ایمنسازی خواهد شد.
محسنزاده تصریح کرد: از ۳۲ نقطه حادثهخیز مصوب سال ۱۳۹۵ نیز ۳۰ نقطه بهطور کامل ایمنسازی شده و دو نقطه باقیمانده شامل تقاطع غیرهمسطح دوراهی خنداب و باند جدید اراک–رباطمیل در محدوده خانهمیران، در حال اجراست.
مدیرکل راهداری استان مرکزی در پایان گفت: میانگین تردد روزانه در محورهای استان به ۸۷۶ هزار وسیله نقلیه میرسد و استان مرکزی پس از تهران و البرز، رتبه سوم پرترددترین محورهای کشور را دارد. همچنین ۱۸.۵ درصد این ترددها مربوط به ناوگان سنگین است که اهمیت ویژهای در حملونقل بار کشور دارد.
هر حادثه رانندگی، افزون بر خسارات مالی و جانی، تبعات اجتماعی و روانی قابلتوجهی برای خانوادهها و جامعه به دنبال دارد و بر لزوم بازنگری جامع در سیاستها و اقدامات ایمنی راهها تأکید میکند.
