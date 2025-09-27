به گزارش خبرنگار مهر، روح اله محسن زاده ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: بهرهگیری همزمان از ۷۱ اکیپ پیمانی و ۵۲ اکیپ امانی منجر به ثبت رکورد بیسابقه پخش یک میلیون تن آسفالت در مدت ۶ ماه و دستیابی استان مرکزی به رتبه نخست کشوری شد.
وی افزود: حجم آسفالتریزی استان مرکزی دو برابر استان دوم کشور بوده که بیانگر تلاش جهادی مجموعه راهداری و رضایتمندی مردم بهویژه در محورهای پر تردد از جمله اراک تفرش است.
محسنزاده تصریح کرد: از ۳۷ نقطه حادثهخیز استان مرکزی، تاکنون ۲۹ نقطه ایمنسازی شده و سه پروژه مهم و معطلمانده نیز با حمایت مدیریت ارشد استان به مرحله اجرا رسیده است.
وی ادامه داد: پروژههای یادشده از خواستههای دیرینه مردم طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بوده و بر اساس برنامهریزی انجامشده پیش از شروع زمستان تکمیل و افتتاح میشوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی تاکید کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی استان مرکزی که بیش از یک دهه به طول انجامیده، در آستانه تکمیل است و با بهرهبرداری آن ورودی استان به شکلی درخور شأن مردم سامان مییابد.
وی افزود: پروژه تقاطع غیرهمسطح محمدآباد و مسیر سه کیلومتری آبگرم نیز از دیگر طرحهایی است که امسال به بهرهبرداری میرسد و موجب تسهیل در تردد مردم و مسافران خواهد شد.
محسن زاده تصریح کرد: در سال جاری ۴۶ کیلومتر روشنایی در محورهای استان اجرا شده و در زمینه توسعه سامانههای هوشمند نیز استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی گفت: استان مرکزی با نصب دوربین نظارت و ثبت تخلف به ازای هر ۲۳ کیلومتر، عملکردی فراتر از میانگین کشوری یعنی هر ۲۸ کیلومتر یک دوربین داشته و در حوزه ایمنی و مدیریت هوشمند راهها رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
