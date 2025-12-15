  1. استانها
محسن زاده: دوربین‌های نظارت جاده‌ای مرکزی به ۷۹ دستگاه افزایش می‌یابد

اراک- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: با نصب و راه‌اندازی دوربین‌های جدید نظارت تصویری، تعداد این سامانه‌ها در محورهای این استان به ۷۹ دستگاه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح اله محسن زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در پی لبیک تاریخی رانندگان به فرمان حضرت امام (ره) در سال ۱۳۶۲ برای تخلیه بنادر، روز ۲۶ آذر به‌عنوان روز حمل‌ونقل و این ایام به نام هفته حمل‌ونقل و راهداری در تقویم کشور نام‌گذاری شده است.

وی افزود: هم‌زمان با آماده‌سازی سفرهای اربعین و طرح مطالبات صنفی، رانندگان استان با وجود دغدغه‌ها مسئولانه عمل کردند و بدون ایجاد اختلال، روند جابه‌جایی بار و مسافر را حفظ کردند.

محسن زاده تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد رانندگان بهبود وضعیت جاده‌ها را مطالبه داشتند که با حمایت رئیس سازمان راهداری کشور و استاندار مرکزی، این موضوع با توجه به جایگاه استان به‌عنوان سومین استان پرتردد و واقع در کریدورهای اصلی کشور، در سطح ملی پیگیری شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، ۵۲ اکیپ راهداری در محورهای استان فعال شدند و محورهای شریانی از جمله اراک سلفچگان، دلیجان اصفهان، آزادراه ساوه، محور خمین الیگودرز و سایر محورهای بین‌استانی تحت پوشش عملیات قرار گرفت.

محسن زاده تاکید کرد: در نتیجه این اقدامات، استان مرکزی موفق به کسب رتبه نخست کشوری در تأمین قیر و پخش آسفالت شد و میزان پخش آسفالت از مرز یک میلیون تُن عبور کرد.

وی یکی دیگر از اقدامات شاخص استان را توسعه هوشمندسازی جاده‌ها عنوان کرد و افزود: با توجه به رتبه سوم استان در تردد جاده‌ای کشور، این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد.

محسن زاده گفت: پیش‌تر استان به ۳۴ دوربین نظارت تصویری مجهز بود که با نصب ۱۵ دوربین جدید و اجرای مراحل نصب ۳۰ دوربین دیگر، شمار این سامانه‌ها به ۷۹ دستگاه افزایش می‌یابد و ظرفیت نظارتی استان تقریباً دو برابر خواهد شد.

۵۰ کیلومتر راه روستایی در استان مرکزی احداث شد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های روستایی گفت: هم‌زمان با بهسازی محورهای اصلی، ۵۰ کیلومتر راه روستایی احداث و حدود ۱۸۰ کیلومتر از مسیرهای روستایی و فرعی استان روکش آسفالت شد.

وی افزود: در دورافتاده‌ترین مناطق استان، از جمله مناطقی با فاصله سه‌ونیم ساعت تا مرکز، ۱۸ کیلومتر مسیر روکش آسفالت شد که مورد رضایت مردم قرار گرفت.

محسن‌زاده تصریح کرد: تعداد دوربین‌های ثبت تخلفات استان پیش‌تر ۸۶ دستگاه بود که سه دوربین نسل جدید نصب شده و ۱۳ دوربین نیز در حال نصب است.

وی ادامه داد: ۲۸ دوربین دیگر نیز مراحل اولیه و مناقصه را طی کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود در شش‌ماهه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسند و مجموع دوربین‌های ثبت تخلف به ۱۳۰ دستگاه افزایش یابد.

محسن زاده از تجهیز استان به چهار دوربین توزین در حال حرکت خبر داد و تاکید کرد: با احتساب این تجهیزات، تعداد سامانه‌های ترددشمار به ۸۴ دستگاه خواهد رسید.

وی افزود: علاوه بر این، شبکه بی‌سیم، ردیاب‌ها و سامانه‌های GPS ناوگان نیز توسعه یافته و در حال حاضر ۲۸۲ سامانه ثبت ناوگان فعال است.

محسن زاده گفت: استان مرکزی با نصب دوربین‌های نظارتی به ازای هر ۱۸ کیلومتر راه، فراتر از میانگین کشوری قرار گرفته و ایمنی و مدیریت تردد جاده‌ای را ارتقا می‌دهد.

پنج نقطه حادثه‌خیز استان مرکزی اولویت‌بندی و در مسیر رفع ایمن‌سازی قرار گرفت

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: پنج نقطه حادثه‌خیز استان مرکزی شناسایی و اولویت بندی شده و عملیات ایمن‌سازی آن‌ها در حال انجام است تا ایمنی تردد جاده‌ای ارتقا یابد.

وی افزود: پروژه گردنه سیبک به‌عنوان مطالبه قدیمی مردم، با همکاری استاندار و همکاران، پیش از زمستان زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت.

محسن زاده تصریح کرد: پروژه زیرگذر خانه میران با وجود محدودیت‌های اعتباری و امکانات، طی چهار ماه پیشرفت چشمگیری داشته و به‌زودی زیر بار ترافیک قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود پروژه زیرگذر راهجرد، ورودی شرق استان با حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

محسن‌زاده تاکید کرد: زیرگذرهای محمدآباد و فیجان پیش از پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند و پروژه تقاطع ورودی جاده الغدیر در ساوه نیز تا شش ماه اول سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی افزود: پروژه محور گلدشت آشیانه به طول ۶ کیلومتر آماده و شش کیلومتر دیگر در دست اجراست و انتظار می‌رود نقش مهمی در کاهش ترافیک مسیر محلات به اراک داشته باشد.

۵۰۰۰ کیلومتر خط‌کشی و ۲۵ کیلومتر روشنایی جاده‌ای در استان مرکزی اجرا شد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به اقدامات ایمن‌سازی گفت: ۵۰۰۰ کیلومتر خط‌کشی جاده‌ها انجام و با مشارکت خیرین، ۲۵ کیلومتر روشنایی مسیرهای اصلی از جمله گردنه کیان، محور سیبک و نظم‌آباد نصب شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، بیش از ۱۵ میلیون تن کالا و ۹۰۰ هزار مسافر جابجا و ۶۰ هزار کامیون به بنادر اعزام شده‌اند که این دستاوردها مرهون همگرایی و همکاری در سطح استان است.

محسن زاده تصریح کرد: رانندگان استان با وجود مطالبات صنفی، پای کار بوده و خدمات خود را با ایثار و تعهد ارائه کردند.

وی افزود: این دستاوردها با تلاش کارکنان راهداری، همکاری پلیس، حمایت استاندار مرکزی و همراهی خیرین حاصل شده و گامی مهم در ارتقای ایمنی و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای استان مرکزی است.

۳۵ راهدارخانه در مرکزی برای نظارت وضعیت جاده‌ها در زمستان راه‌اندازی شد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: حدود ۹۰ درصد محورهای استان از امکانات سامانه مدیریت برف و یخ‌زدگی بهره‌مند شدند.

وی افزود: بخشی از عملیات تحت تأثیر بارندگی و بخش دیگر تحت تأثیر برف انجام شد و محور زالیان نیز شامل این پوشش قرار گرفت.

محسن زاده تصریح کرد: استان مرکزی به چهار منطقه تقسیم شده است که هر کدام تحت نظارت معاونان و مدیران مربوطه اداره می‌شود.

وی ادامه داد: حدود هزار و ۵۰ تن شن و نمک مصرف و ۴۰۰۰ کیلومتر عملیات برف‌روبی انجام شده است که این اقدامات به حفظ ایمنی تردد بدون هیچ‌گونه مشکلی کمک کرده است.

محسن زاده تاکید کرد: ۳۵ راهدارخانه فعال، ۶ اکیپ مستقر و ۲۵۰ دستگاه ماشین‌آلات در حالت آماده‌باش قرار دارند تا عملیات برف‌روبی به‌طور مستمر انجام شود.

وی با تأکید بر آمادگی استان برای خدمت‌رسانی به مسافران در شرایط اضطراری گفت: برای مسافرانی که در مسیر گرفتار شوند نیز تمهیدات اسکان موقت در خانه‌های استان فراهم شده است.

محسن زاده افزود: این اقدامات نشان‌دهنده آمادگی کامل مدیریت بحران استان و همکاری بین‌بخشی برای حفظ ایمنی و رفاه مسافران در زمستان است.

تقاطع راهجرد تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: پروژه تقاطع راهجرد در صورت مساعد بودن شرایط دمایی، با اعتبار ۱,۵۰۰ میلیارد تومان در دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این پروژه به‌عنوان مطالبه‌ای ۱۰ ساله از سوی مردم استان نقش مهمی در بهبود ترافیک و ایمنی خواهد داشت.

محسن زاده تصریح کرد: پروژه محور گلدشت آشیانه با پیشرفت قابل توجه و بهبود روشنایی در مسیرهای مختلف، انتظار می‌رود ایمنی و رفاه مسافران و ساکنان شهرستان‌ها را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

وی ادامه داد: پروژه‌های روشنایی و روکش آسفالت در مسیرهای مختلف به‌طور مستمر در حال اجراست و امید است با تکمیل آن‌ها زیرساخت‌های جاده‌ای استان مرکزی ارتقا یابد.

محسن‌زاده تاکید کرد: به‌طور مستمر در تلاش هستیم تا با همکاری مسئولین و خیرین استان، پروژه‌های شاخص را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم تا ایمنی و وضعیت راه‌های استان بهبود یابد.

