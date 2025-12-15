به گزارش خبرنگار مهر، روح اله محسن زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در پی لبیک تاریخی رانندگان به فرمان حضرت امام (ره) در سال ۱۳۶۲ برای تخلیه بنادر، روز ۲۶ آذر به‌عنوان روز حمل‌ونقل و این ایام به نام هفته حمل‌ونقل و راهداری در تقویم کشور نام‌گذاری شده است.

وی افزود: هم‌زمان با آماده‌سازی سفرهای اربعین و طرح مطالبات صنفی، رانندگان استان با وجود دغدغه‌ها مسئولانه عمل کردند و بدون ایجاد اختلال، روند جابه‌جایی بار و مسافر را حفظ کردند.

محسن زاده تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد رانندگان بهبود وضعیت جاده‌ها را مطالبه داشتند که با حمایت رئیس سازمان راهداری کشور و استاندار مرکزی، این موضوع با توجه به جایگاه استان به‌عنوان سومین استان پرتردد و واقع در کریدورهای اصلی کشور، در سطح ملی پیگیری شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، ۵۲ اکیپ راهداری در محورهای استان فعال شدند و محورهای شریانی از جمله اراک سلفچگان، دلیجان اصفهان، آزادراه ساوه، محور خمین الیگودرز و سایر محورهای بین‌استانی تحت پوشش عملیات قرار گرفت.

محسن زاده تاکید کرد: در نتیجه این اقدامات، استان مرکزی موفق به کسب رتبه نخست کشوری در تأمین قیر و پخش آسفالت شد و میزان پخش آسفالت از مرز یک میلیون تُن عبور کرد.

وی یکی دیگر از اقدامات شاخص استان را توسعه هوشمندسازی جاده‌ها عنوان کرد و افزود: با توجه به رتبه سوم استان در تردد جاده‌ای کشور، این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد.

محسن زاده گفت: پیش‌تر استان به ۳۴ دوربین نظارت تصویری مجهز بود که با نصب ۱۵ دوربین جدید و اجرای مراحل نصب ۳۰ دوربین دیگر، شمار این سامانه‌ها به ۷۹ دستگاه افزایش می‌یابد و ظرفیت نظارتی استان تقریباً دو برابر خواهد شد.

۵۰ کیلومتر راه روستایی در استان مرکزی احداث شد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های روستایی گفت: هم‌زمان با بهسازی محورهای اصلی، ۵۰ کیلومتر راه روستایی احداث و حدود ۱۸۰ کیلومتر از مسیرهای روستایی و فرعی استان روکش آسفالت شد.

وی افزود: در دورافتاده‌ترین مناطق استان، از جمله مناطقی با فاصله سه‌ونیم ساعت تا مرکز، ۱۸ کیلومتر مسیر روکش آسفالت شد که مورد رضایت مردم قرار گرفت.

محسن‌زاده تصریح کرد: تعداد دوربین‌های ثبت تخلفات استان پیش‌تر ۸۶ دستگاه بود که سه دوربین نسل جدید نصب شده و ۱۳ دوربین نیز در حال نصب است.

وی ادامه داد: ۲۸ دوربین دیگر نیز مراحل اولیه و مناقصه را طی کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود در شش‌ماهه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسند و مجموع دوربین‌های ثبت تخلف به ۱۳۰ دستگاه افزایش یابد.

محسن زاده از تجهیز استان به چهار دوربین توزین در حال حرکت خبر داد و تاکید کرد: با احتساب این تجهیزات، تعداد سامانه‌های ترددشمار به ۸۴ دستگاه خواهد رسید.

وی افزود: علاوه بر این، شبکه بی‌سیم، ردیاب‌ها و سامانه‌های GPS ناوگان نیز توسعه یافته و در حال حاضر ۲۸۲ سامانه ثبت ناوگان فعال است.

محسن زاده گفت: استان مرکزی با نصب دوربین‌های نظارتی به ازای هر ۱۸ کیلومتر راه، فراتر از میانگین کشوری قرار گرفته و ایمنی و مدیریت تردد جاده‌ای را ارتقا می‌دهد.

پنج نقطه حادثه‌خیز استان مرکزی اولویت‌بندی و در مسیر رفع ایمن‌سازی قرار گرفت

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: پنج نقطه حادثه‌خیز استان مرکزی شناسایی و اولویت بندی شده و عملیات ایمن‌سازی آن‌ها در حال انجام است تا ایمنی تردد جاده‌ای ارتقا یابد.

وی افزود: پروژه گردنه سیبک به‌عنوان مطالبه قدیمی مردم، با همکاری استاندار و همکاران، پیش از زمستان زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت.

محسن زاده تصریح کرد: پروژه زیرگذر خانه میران با وجود محدودیت‌های اعتباری و امکانات، طی چهار ماه پیشرفت چشمگیری داشته و به‌زودی زیر بار ترافیک قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود پروژه زیرگذر راهجرد، ورودی شرق استان با حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

محسن‌زاده تاکید کرد: زیرگذرهای محمدآباد و فیجان پیش از پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند و پروژه تقاطع ورودی جاده الغدیر در ساوه نیز تا شش ماه اول سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی افزود: پروژه محور گلدشت آشیانه به طول ۶ کیلومتر آماده و شش کیلومتر دیگر در دست اجراست و انتظار می‌رود نقش مهمی در کاهش ترافیک مسیر محلات به اراک داشته باشد.

۵۰۰۰ کیلومتر خط‌کشی و ۲۵ کیلومتر روشنایی جاده‌ای در استان مرکزی اجرا شد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به اقدامات ایمن‌سازی گفت: ۵۰۰۰ کیلومتر خط‌کشی جاده‌ها انجام و با مشارکت خیرین، ۲۵ کیلومتر روشنایی مسیرهای اصلی از جمله گردنه کیان، محور سیبک و نظم‌آباد نصب شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، بیش از ۱۵ میلیون تن کالا و ۹۰۰ هزار مسافر جابجا و ۶۰ هزار کامیون به بنادر اعزام شده‌اند که این دستاوردها مرهون همگرایی و همکاری در سطح استان است.

محسن زاده تصریح کرد: رانندگان استان با وجود مطالبات صنفی، پای کار بوده و خدمات خود را با ایثار و تعهد ارائه کردند.

وی افزود: این دستاوردها با تلاش کارکنان راهداری، همکاری پلیس، حمایت استاندار مرکزی و همراهی خیرین حاصل شده و گامی مهم در ارتقای ایمنی و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای استان مرکزی است.

۳۵ راهدارخانه در مرکزی برای نظارت وضعیت جاده‌ها در زمستان راه‌اندازی شد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: حدود ۹۰ درصد محورهای استان از امکانات سامانه مدیریت برف و یخ‌زدگی بهره‌مند شدند.

وی افزود: بخشی از عملیات تحت تأثیر بارندگی و بخش دیگر تحت تأثیر برف انجام شد و محور زالیان نیز شامل این پوشش قرار گرفت.

محسن زاده تصریح کرد: استان مرکزی به چهار منطقه تقسیم شده است که هر کدام تحت نظارت معاونان و مدیران مربوطه اداره می‌شود.

وی ادامه داد: حدود هزار و ۵۰ تن شن و نمک مصرف و ۴۰۰۰ کیلومتر عملیات برف‌روبی انجام شده است که این اقدامات به حفظ ایمنی تردد بدون هیچ‌گونه مشکلی کمک کرده است.

محسن زاده تاکید کرد: ۳۵ راهدارخانه فعال، ۶ اکیپ مستقر و ۲۵۰ دستگاه ماشین‌آلات در حالت آماده‌باش قرار دارند تا عملیات برف‌روبی به‌طور مستمر انجام شود.

وی با تأکید بر آمادگی استان برای خدمت‌رسانی به مسافران در شرایط اضطراری گفت: برای مسافرانی که در مسیر گرفتار شوند نیز تمهیدات اسکان موقت در خانه‌های استان فراهم شده است.

محسن زاده افزود: این اقدامات نشان‌دهنده آمادگی کامل مدیریت بحران استان و همکاری بین‌بخشی برای حفظ ایمنی و رفاه مسافران در زمستان است.

تقاطع راهجرد تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: پروژه تقاطع راهجرد در صورت مساعد بودن شرایط دمایی، با اعتبار ۱,۵۰۰ میلیارد تومان در دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این پروژه به‌عنوان مطالبه‌ای ۱۰ ساله از سوی مردم استان نقش مهمی در بهبود ترافیک و ایمنی خواهد داشت.

محسن زاده تصریح کرد: پروژه محور گلدشت آشیانه با پیشرفت قابل توجه و بهبود روشنایی در مسیرهای مختلف، انتظار می‌رود ایمنی و رفاه مسافران و ساکنان شهرستان‌ها را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

وی ادامه داد: پروژه‌های روشنایی و روکش آسفالت در مسیرهای مختلف به‌طور مستمر در حال اجراست و امید است با تکمیل آن‌ها زیرساخت‌های جاده‌ای استان مرکزی ارتقا یابد.

محسن‌زاده تاکید کرد: به‌طور مستمر در تلاش هستیم تا با همکاری مسئولین و خیرین استان، پروژه‌های شاخص را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم تا ایمنی و وضعیت راه‌های استان بهبود یابد.