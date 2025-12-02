بهارلو: ۵۳۰۰ کلاس درس استان تهران به تراکم زیر ۳۵ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، ظهر سه‌شنبه، در حاشیه آئین خشت‌گذاری مدرسه ۱۸ کلاسه در ناحیه یک ری گفت: از مهرماه تاکنون با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۵۳۰۰ کلاس درس در شهرستان‌های استان تهران به تراکم زیر ۳۵ نفر رسیده است که این یک اتفاق بسیار بزرگ در حوزه آموزش ابتدایی محسوب می‌شود.

وی در خصوص محل تأمین این مدرسه افزود: ساخت این مدرسه از محل تعهد انبوه‌سازان صورت گرفته است و پس از دستور استاندار تهران، محمدصادق معتمدیان، و هماهنگی با دادستانی، مقرر شد در صورت عدم انجام تعهدات توسط انبوه‌سازان، موضوع ترک فعل محسوب شده و دادستانی ورود خواهد کرد، این موضوع عواقب قانونی جدی برای متخلفان به دنبال خواهد داشت.

بهارلو تصریح کرد: سدر صورت عدم اجرای تعهدات، آموزش و پرورش از طریق مراجع قضائی حقوق دولت را پیگیری خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد آموزش و پرورش در حوزه ماده ۱۸ گفت: پیش‌تر عملکرد ما در این حوزه صفر بود، اما تاکنون ۱۴ مدرسه با اجرای این قانون ساخته شده است و این مدرسه چهاردهمین مورد محسوب می‌شود که فضای آموزشی مناسبی برای شهرستان‌های استان تهران فراهم کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در پایان اظهار داشت: طبق تکالیف قانونی، باید ۱۵۵ مدرسه از محل ماده ۱۸ ساخته شود و امیدواریم با روند آغاز شده، تمامی تکالیف قانونی محقق شود.