به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری، پیش از ظهر دوشنبه، در آئین خشتگذاری احداث مدرسه در شهر کهریزک، از آغاز عملیات اجرایی احداث ۵۸ مدرسه در ری با هدف ارتقای سرانه آموزشی و کاهش تراکم دانشآموزی در مناطق جنوبی استان خبر داد.
معاون اقتصادی استاندار تهران در ادامه با اشاره به تصویب این طرح در شورای برنامهریزی استان اظهار داشت: تقسیم کار میان دستگاهها و نهادهای مسئول انجام شده و روند اجرای پروژهها در مراحل مختلف پیشرفت دارد.
وی با تشریح جزئیات این طرح افزود: تاکنون ۲۰ مدرسه توسط سازمان نوسازی مدارس با طراحیهای گوناگون در حال ساخت است، ۱۰ مدرسه دیگر با مشارکت شهرداریها و صاحبان صنایع شهرکهای صنعتی از محل مسئولیتهای اجتماعی در دست اجرا قرار دارد و عملیات اجرایی ۱۰ مدرسه دیگر نیز طی روزهای اخیر آغاز شده است.
عسگری ادامه داد: همچنین ۱۲ مدرسه جدید با مشارکت واحدهای تولیدی منطقه تعیینتکلیف شده و نقشههای اجرایی آنها به پیمانکاران تحویل داده شده است.
وی تأکید کرد: با اجرای کامل این پروژهها، شکاف موجود در سرانه فضای آموزشی شهرستان ری نسبت به میانگین استان طی یکی دو سال آینده برطرف خواهد شد.
معاون امور اقتصادی استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه نوسازی و تخریب ۸۰۰ مدرسه فرسوده در شهر تهران اشاره کرد و گفت: اولویت اصلی در تهران، کاهش تراکم دانشآموزی و احداث مدارس جدید است و در گام بعد، مقاومسازی و نوسازی مدارس موجود دنبال میشود.
عسگری با بیان اینکه تأمین منابع مالی این پروژهها از طریق مصوبات کمیتههای برنامهریزی استان انجام شده، افزود: ردیفهای بودجهای ویژهای برای حوزه مدرسهسازی در نظر گرفته شده و این موضوع در اولویت اول برنامههای عمرانی استان قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به تکالیف قانونی انبوهسازان بر اساس ماده ۱۸ قانون، تصریح کرد: انبوهسازانی که پروژههای بزرگمقیاس را اجرا کرده اما تعهدات خود در زمینه احداث فضاهای آموزشی را انجام ندادهاند، اکنون موظف به اجرای این تعهدات هستند.
معاون اقتصادی استاندار تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت همه دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، روند ارتقای زیرساختهای آموزشی در استان تهران با سرعت بیشتری محقق شود.
