به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی اعلمی روز سه شنبه در آئین افتتاح رویداد کنگره بین‌المللی «شهر سبز، دانشگاه سبز» با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، صنعتی و فرهنگی تبریز، گفت: این شهر، توان تبدیل شدن به نمونه‌ای جامع از توسعه سبز را دارد و برگزاری کنگره می‌تواند بستر مناسبی برای تصمیم‌سازی در حوزه مدیریت شهری و حرکت به‌سوی الگوی شهر پایدار فراهم کند.

اعلمی با بیان اینکه «شهر سبز و دانشگاه سبز» مفاهیم مکمل یکدیگر هستند، افزود: هیچ شهری بدون اتکا به دانش و پژوهش نمی‌تواند مسیر توسعه را طی کند.

به گفته وی، هم‌افزایی میان دانشگاه هوشمند و آینده‌نگر، مدیریت شهری دانش‌محور، صنعت نوآور و شهروند آگاه می‌تواند پایه‌های یک زیست‌بوم سبز را در تبریز شکل دهد.

اعلمی به چالش‌های زیست‌محیطی پیش‌روی کشور و جهان نیز اشاره کرد و هشدار داد: ناترازی‌های آب، برق و گاز در صورت نبود مدیریت درست، هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.

وی تأکید کرد: ظرفیت‌های علمی دانشگاه باید بیش از گذشته در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد و این کنگره می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل تبریز به الگویی در حوزه شهر سبز برای کشور و منطقه باشد.