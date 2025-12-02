  1. استانها
اعلمی: تبریز توان تبدیل شدن به نمونه‌ای جامع از توسعه سبز را دارد

تبریز- رئیس دانشگاه تبریز گفت: این شهر با تکیه بر ظرفیت‌های علمی، صنعتی و فرهنگی خود می‌تواند به الگویی موفق در توسعه سبز تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی اعلمی روز سه شنبه در آئین افتتاح رویداد کنگره بین‌المللی «شهر سبز، دانشگاه سبز» با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، صنعتی و فرهنگی تبریز، گفت: این شهر، توان تبدیل شدن به نمونه‌ای جامع از توسعه سبز را دارد و برگزاری کنگره می‌تواند بستر مناسبی برای تصمیم‌سازی در حوزه مدیریت شهری و حرکت به‌سوی الگوی شهر پایدار فراهم کند.

اعلمی با بیان اینکه «شهر سبز و دانشگاه سبز» مفاهیم مکمل یکدیگر هستند، افزود: هیچ شهری بدون اتکا به دانش و پژوهش نمی‌تواند مسیر توسعه را طی کند.

به گفته وی، هم‌افزایی میان دانشگاه هوشمند و آینده‌نگر، مدیریت شهری دانش‌محور، صنعت نوآور و شهروند آگاه می‌تواند پایه‌های یک زیست‌بوم سبز را در تبریز شکل دهد.

اعلمی به چالش‌های زیست‌محیطی پیش‌روی کشور و جهان نیز اشاره کرد و هشدار داد: ناترازی‌های آب، برق و گاز در صورت نبود مدیریت درست، هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.

وی تأکید کرد: ظرفیت‌های علمی دانشگاه باید بیش از گذشته در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد و این کنگره می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل تبریز به الگویی در حوزه شهر سبز برای کشور و منطقه باشد.

