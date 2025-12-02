به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خلیلی روز سهشنبه در آئین افتتاح این رویداد با اشاره به موقعیت ویژه تبریز بهعنوان پیشتاز مباحث محیطزیستی در آسیا، گفت: انتخاب تبریز بهعنوان پایتخت محیطزیست شهرهای آسیایی فرصتی فراهم کرده است تا این کلانشهر نگاه نوینی را در عرصه مدیریت پایدار شهری در سطح ایران و منطقه نمایان کند.
وی بیان کرد: در روزهای گذشته ۱۲ نشست تخصصی با عنوان «گفتمان سبز» و با حضور اساتید، دانشجویان و مدیران شهری برگزار شده است و کنگره حاضر میتواند نقطه آغاز گامهای پایدار تبریز در ارتقای کیفیت محیطزیست شهری باشد.
وی با اشاره به گستردگی چالشهای محیطزیستی در کلانشهرهای جهان، ادامه داد: آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی و برهم خوردن تعادلهای زیستی، امروز از مهمترین دغدغههای مدیریت شهری است.
خلیلی تأکید کرد: در دورهای که فناوریهای نوین و هوش مصنوعی مسیر توسعه را تعیین میکنند، مدیریت شهری ناچار است به راهکارهای علمی و عملیاتی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان تکیه کند، هدف اصلی این کنگره ارائه راهکارهای علمی برای افزایش تابآوری شهر، تقویت پیوند انسان و طبیعت و حرکت به سوی توسعه پایدار است.
