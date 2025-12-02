  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

خلیلی: تبریز با گفتمان سبز، مسیر توسعه پایدار شهری را هموار می‌کند

تبریز- رئیس کمیته علمی رویداد تبریز، پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی ۲۰۲۵، گفت: برگزاری نشست‌های «گفتمان سبز» مسیر این شهر را برای حرکت به سوی توسعه پایدار هموار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خلیلی روز سه‌شنبه در آئین افتتاح این رویداد با اشاره به موقعیت ویژه تبریز به‌عنوان پیشتاز مباحث محیط‌زیستی در آسیا، گفت: انتخاب تبریز به‌عنوان پایتخت محیط‌زیست شهرهای آسیایی فرصتی فراهم کرده است تا این کلان‌شهر نگاه نوینی را در عرصه مدیریت پایدار شهری در سطح ایران و منطقه نمایان کند.

وی بیان کرد: در روزهای گذشته ۱۲ نشست تخصصی با عنوان «گفتمان سبز» و با حضور اساتید، دانشجویان و مدیران شهری برگزار شده است و کنگره حاضر می‌تواند نقطه آغاز گام‌های پایدار تبریز در ارتقای کیفیت محیط‌زیست شهری باشد.

وی با اشاره به گستردگی چالش‌های محیط‌زیستی در کلان‌شهرهای جهان، ادامه داد: آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی و برهم خوردن تعادل‌های زیستی، امروز از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری است.

خلیلی تأکید کرد: در دوره‌ای که فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی مسیر توسعه را تعیین می‌کنند، مدیریت شهری ناچار است به راهکارهای علمی و عملیاتی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان تکیه کند، هدف اصلی این کنگره ارائه راهکارهای علمی برای افزایش تاب‌آوری شهر، تقویت پیوند انسان و طبیعت و حرکت به سوی توسعه پایدار است.

