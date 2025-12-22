حمیدرضا گوهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره قصه‌گویی، پایانی باشکوه بر روزهایی سرشار از روایت، خلاقیت و صداهای ماندگار خواهد بود و فرصتی برای پاسداشت هنر ارزشمند روایت‌گری است.

وی افزود: این مراسم روز پنجشنبه چهارم دی‌ماه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان واقع در سنندج، خیابان طالقانی، سه‌راه برق، جنب سالن تختی برگزار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با اشاره به اهمیت قصه‌گویی در رشد فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان، گفت: جشنواره قصه‌گویی بستری برای شناسایی استعدادها، تقویت خلاقیت و ترویج فرهنگ روایت‌گری در جامعه است و اختتامیه این دوره، نقطه عطفی در تجلیل از فعالان این حوزه به شمار می‌رود.

گوهری خاطرنشان کرد: در حاشیه این مراسم، کتاب «بادبادک‌بازی» نیز رونمایی خواهد شد که حاصل تلاش و خلاقیت در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است و می‌تواند نقش مؤثری در ترویج کتاب‌خوانی و قصه‌گویی ایفا کند.