۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

استاندار گیلان: بانوان گیلانی در بسیاری از حوزه‌ها پیشتاز هستند

رشت- استاندار گیلان با اشاره به جایگاه رفیع زن و مادر در فرهنگ ایرانی اسلامی گفت: بانوان گیلانی در بسیاری از حوزه‌ها پیشتاز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر سه شنبه در تماس تلفنی با اعضای حاضر در نشست ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر استان گیلان گفت: در گیلان ظرفیت‌های خوبی برای رشد و نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های مختلف فراهم شده است.

وی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت روحانی مجاهد میرزا کوچک خان جنگلی، اظهار کرد: بانوان گیلانی در نهضت جنگل، در پیروزی انقلاب اسلامی و صحنه‌های پس از آن حضور مؤثر و تعیین کننده‌ای داشته‌اند.

حق‌شناس با اشاره به برگزاری همایش‌ها و نشست‌های متعدد در حوزه زنان در گیلان، تصریح کرد: مقالات علمی و پژوهشی بسیاری با موضوع زنان و نقش‌آفرینی آنان در استان ما، منتشر شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه بانوان گیلانی در بسیاری از حوزه‌ها پیشتاز هستند، گفت: حضور کم‌نظیر زنان گیلانی در گستره تاریخ معاصر نشان دهنده اثرگذاری آنان بوده است.

وی به جایگاه رفیع زن و مادر در فرهنگ ایرانی اسلامی اشاره کرد و افزود: به برکت انقلاب اسلامی شاهد نقش‌آفرینی ممتاز بانوان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و حتی اجرایی هستیم.

حق شناس با اشاره به نقش مؤثر مادران گیلانی در پرورش نسلی انقلابی، ادامه داد: دوران دفاع مقدس جلوه دیگری از حماسه آفرینی بانوان گیلانی در پشتیبانی از رزمندگان اسلام است.

استاندار گیلان با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران، همه ظرفیت‌ها را برای هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر به کار گیرند، گفت: به نمایندگی از دولت همواره به وضعیت زنان و دختران به ویژه بانوان شاغل توجه ویژه داریم.

وی ضمن تاکید بر برگزاری باشکوه مراسم و برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در گیلان، اظهار کرد: نباید از توجه به بانوان غافل باشیم زیرا در سایه فراهم کردن شرایط رشد و تعالی زنان، توسعه گیلان و ایران رقم خواهد خورد.

