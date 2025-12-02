اشجری: نقش زنان ایرانی در استمرار و ماندگاری انقلاب ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر سه شنبه در نشست ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر استان گیلان، سه‌شنبه ۱۱ آذر در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تبیین فضائل و سجایای بانوی دو سرا صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر فرصت مناسبی برای شناسایی جایگاه والا و شخصیت رفیع دخت گرامی رسول خدا (ص) و منزلت زن در عالم هستی است.

وی با اشاره به تقارن سالروز ولادت معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) با میلاد خجسته حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: این همزمانی مبارک فرصت مغتنمی را برای معرفی هر چه بیشتر اندیشه‌های والای بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص مقام و منزلت زن در اسلام فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه امام خمینی (ره)، زنان را مربی جامعه و یکی از عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی معرفی کرده‌اند، تصریح کرد: در نگاه رهبر فقید انقلاب اسلامی، زن یکتا موجودی است که می‌تواند از دامان خود افرادی را پرورش دهد که برکاتش شامل کل جامعه شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان به نقش‌آفرینی بی‌بدیل زنان جامعه در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: نقش زنان ایرانی در پیروزی، استمرار و ماندگاری انقلاب اسلامی و همچنین توسعه معنویت، تقویت عفت و تحکیم ارزش‌های اخلاقی ستودنی است.

وی با اشاره به تمرکز دشمنان و رسانه‌های استیجاری آنان بر زنان میهن اسلامی، تاکید کرد: حضور فعال و مؤثر زنان در جایگاه‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی آنان در سمت‌های اجرایی نظام اسلامی، بسیاری از نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام بر حفظ حقوق و شأن زنان تاکید ویژه دارد، گفت: خداوند متعال در قرآن مجید از زنانی یاد می‌کند که الگوی مردان و زنان عالم هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر سال جاری با شعار محوری «بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت، الگوی مقاومت»، ۱۵ آذر آغاز و ۲۱ آذر پایان می‌یابد، اظهار کرد: از تمام ظرفیت‌های موجود استان، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، هیئات مذهبی و تشکل‌های مردمی برای گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر بهره‌مند خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه مراسم و برنامه‌های بسیاری به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در سراسر استان برگزار خواهد شد، تاکید کرد: حسن ختام این برنامه‌ها برگزاری جشن باشکوه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مرکز استان، همه شهرها و دهستان‌های دارای ظرفیت و همچنین مساجد و بقاع متبرکه برگزیده سراسر استان خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به برگزاری نشست‌های ویژه در مراکز آموزشی و دانشگاهی به منظور پاسخگویی به برخی شبهات حجاب و حقوق زن در اسلام و همچنین برپایی جلسات و حلقات برای تبیین نقشه‌های مرموز دشمنان در حوزه زنان، ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌های دستاوردهای بانوان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی عفاف و حجاب و مهارت‌های زندگی، اجرای پویش‌های دختران فاطمی و بصیرت فاطمی، معرفی الگوهای موفق بانوان شاخص و افتخارآفرین، معرفی شهدای شاخص زن برای الگوسازی، تجلیل از دختران موفق و مدال‌آور در عرصه‌های مختلف، بهره‌مندی از ظرفیت نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۴ و ۲۱ آذر با سخنرانی پیش از خطبه و فضاسازی و تبلیغات محیطی برخی از برنامه‌های ستاد، در گیلان خواهد بود.