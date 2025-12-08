به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای پاراآسیایی جوانان اولین و تنها رویداد ورزش جانبازان و توان یابان در سال جاری به حساب میآید که کمیته ملی پارالمپیک برای حضور در آن اقدام به تشکیل و آماده سازی کاروان کرده است؛ کاروانی که شاید امروز نتوان نام و نشان خیلی بزرگی از دل آن بیرون کشید اما قطعاً تاثیرگذار در ترکیب کاروانهایی خواهد بود که طی سالهای آینده در رویدادهای بزرگتر پاراآسیایی و پارالمپیکی شرکت میکنند.
«فرزندان ایران، سفیران پیروزی» نام کاروانی است که برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان راهی دوبی میشود. از ورزشکار ۱۲ ساله گرفته تا ۲۲ ساله وارد این کاروان شدهاند و اینگونه ترکیب ۱۹۴ نفره آن را شکل دادهاند، ترکیبی از ورزشکاران دختر و پسر که به دنبال امیدآفرینی و تائید دوباره توانمندیهای شان هستند.
زهرا رحیمی پرچمدار کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان
زهرا رحیمی از جمله ورزشکاران این کاروان است؛ دختر پاراتکواندو که به عنوان جوانترین عضو کاروان اعزامی به بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس توانست مدال نقره در آن بازیها را بگیرد و حالا هم به عنوان پرچمدار در کاروان اعزامی به دوبی قرار گرفته است.
کاروان ایران در پاراوزنه برداری هم نامهای طلایی دارد مانند عطیه سادات حسینی (دسته ۶۱ کیلوگرم) که همین دو ماه پیش و در یازدهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان به عنوان دختر پاراوزنه بردار ایرانی به مدال طلا دست یافت یا رضا عنایت اللهی (دسته ۹۷ کیلوگرم) و امیرعلی اسحاق نیا (دسته ۱۰۷ کیلوگرم) که در همین مسابقات، هر یک در اوزان خود صاحب ۲ مدال طلا شدند.
به جز اینها، کاروان جوان ایران ورزشکاران دیگری هم در ترکیب دارد که میخواهند با شعار «ایمان، ایستادگی و اقتدار»، قدرت و انسجام ملی را روایت کنند و بیانگر استعداد و توانمندیهای ورزش توان یابان ایران باشند و اینگونه نشان دهند که «فرزندان ایران»، «سفیران پیروزی» هستند.
در مجموع دوبی و بازیهای برگزارشده در آن، مرکز شناسایی استعدادها است. حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان برای ورزش توانیابان حکم کاشت نهالی دارد که از آن برای رویدادهای بزرگ پیش رو بهره برداری خواهد شد و مشخص میشود که زهرا نعمتیها، ساره جوانمردیها و سیامند رحمانهای آینده ورزش توان یابان ایران چه کسانی هستند و با چه نامی برای کاروانهای بزرگتر ایران در سالهای آینده، افتخارآفرینی خواهند کرد.
بازیهای پاراآسیایی جوانان را باید حلقهای پیوسته و متصل به بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸۷ لس آنجلس دانست کمااینکه مریم کاظمی پور سرپرست این کاروان هم تاکید کرده که «با توجه به رکوردها و اراده جوانانی که در ترکیب اعزامی به امارات میبینیم، پیش بینی میکنیم که ۲۰ تا ۲۵ درصد بهترینهای این کاروان شانس حضور در ناگویا را داشته باشند.»
این رویکرد و آینده نگری که برای کاروان اعزامی به بازیهای پاراآسیایی جوانان تعریف شده، گویای توانمندی بالای فنی و ارده ۱۲۱ ورزشکار پسر و ۷۴ ورزشکار دختر اعزامی به دوبی دارد، ورزشکارانی که قرار است طی چهار روز رقابت فشرده با ورزشکاران دیگر کشورها، خیلی بیشتر از ۱۰۰ مدال برای این کاروان کسب کنند و سبد مدالی آن را سنگینتر و با کیفیت تر از همیشه کنند.
